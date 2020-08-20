【Apple Watch SE親民價可玩最新S6處理器？】定價較低廉的iPhone SE 2020雖然沿用iPhone 8設計卻換上最新A13 bionic處理器，使其運算能力不亞於iPhone 11等旗艦手機。近日更有消息傳出，Apple準備將這「舊瓶新酒」的做法，將會搬去Apple Watch，有消息指SE版更會配置最新的S6處理器。

爆料人「Komiya」近日於Twitter（@komiya_kj）聲稱親民平價版「Apple Watch SE」將於明年3月份正式推出。沿用舊款外形設計、零件低成本。不過內涵卻見躍進，而且價錢和性能有亮眼位：

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資料來源：Komiya（Twitter@komiya_kj）

同場加映：iPhone 12配件商流出新機模型

早前已有不少爆料達人指iPhone 12系列將會延遲10月才推出，不過與此同時，早前外國配件商流出了4款iPhone 12系列的模型機，而且可以看到設計正正是向Apple經典iPhone致敬，相信不少果迷相當期待吧！

是輯由外國某間手機殼廠流出的iPhone 12實機模型圖片來自以色列的果迷討論區HaApplelistim，可以清晰看到4部iPhone 12的外貌。分別是5.4吋、2部6.1吋及6.7吋版本，估計6.7吋便是早前傳聞的「iPhone 12 Pro Max」。

👇👇👇細心睇下圖文介紹，究竟新機最似邊部經典iPhone（最後一張相更有新舊iPhone合照）👇👇👇

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