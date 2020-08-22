Apple macOS Big Sur實試15個必玩新功能！macOS Big Sur將在今年秋季推出，記者早前已經於iMac及MacBook內安裝了Beta試玩各種新功能，就為大家盤點15個超實用新功能為大家解說。另外附上試玩Beta升級方法，以及哪些Mac機可以安裝得到。

macOS Big Sur相信會是近年macOS的最重要最大的更新，無論在介面上的改變，或是對應ARM架構Mac機等。記者早前就已經為MacBook及iMac都搶先更新Beta，實試這些新功能，更為大家盤點15個值得用家使用新功能及亮點。

👇👇實試macOS Big Sur實用新功能及亮點，即睇15個要點👇👇

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今次macOS Big Sur在介面、操作及系統上都更似iPadOS，相信Apple這一步是為了好讓iPad與Mac的距離拉近。的確，新介面及操作下，操作門檻降低了，只要用開iPad的用家，要操作新系統都不難上手。

👇👇想試玩macOS Big Sur Public Beta，跟足以下4步驟便可以玩得到👇👇

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蘋果指 Macbook Air / Macbook Pro / iMac / iMac Pro 及Mac Pro等都有支援升級，但用家須留意不同年份推出的Mac都有限制，即睇哪些機種可升級👇👇

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