【嚴選Netfix 20套神劇】Netflix 宣傳新電影《Old Guard》上架，舉行遊戲比賽，勝出者居然可穫「一世任用」 Netflix 訂閱帳號？咁多個月任睇，揀多20套神劇給你慢慢煲到老。

《Old Guard》是近來於 Netflix 獨家上架的電影，故事的主角是一群擁有不死超能力的傭兵。Netflix 為了宣傳新戲，特地推出了以電影為主題的網頁遊戲，並放在www.oldguardgame.com 供人遊玩：

遊戲的結構相當簡單，只需要以上下左右鍵及 Space 就可以控制角色移動，擊殺敵人之後就會有相應分數

坦白講《The Old Guard》改篇的遊戲本身並不太有趣，不過 Netflix 就為了宣傳而舉行了遊戲比賽，只要在三日之內成為得分最高者，就可以獲得由 Netflix 送出的「不死」帳號 － 其實也不是真的永遠不死，只是使用期長達 1000 個月的免費任用帳號，換算為年即約 83 年，假設 Netflix 一直不倒，該帳號可以用到 2103 年，算是勉強符合《The Old Guard》角色的「不死」屬性。

▼▼▼按圖放大看《The Old Guard》劇照▼▼▼

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不過由於該活動只限於讓住址登記在美國的網民參與，身在香港的觀眾註定與獎品無緣；不過Netflix 還是可以繼續看的，以下就為各位帶來編輯精選、你卻可能未看過的 20 套佳作劇集，待各位閒時煲劇解恨：

▼▼▼按圖放大看精選 Netflix 劇集簡介▼▼▼

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識睇 Netflix 梗係置頂睇！即教你將電腦串流視窗長期on top（連結）

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