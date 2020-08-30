Google Photos 相片功能相信大家一定不會陌生，特別是使用手機可以免費無限量備份相片，令大家可以毋須擔心容量問題。其實最近 Google Photos 更支援桌面電腦版本，同樣可以選擇「高品質」無限量儲存，幫大家的電腦清相慳位！

Google Photos 的桌面電腦版，其實是早前為 Google Drive 推出的「備份與同步處理」App 的新功能，讓大家可以自由選擇電腦中的資料夾，將當中的圖片、影片備份到 Google Photos 中，而且更可以像手機一樣選擇以「高品質」，免費無限量備份（相片會壓縮在 1,600 萬像素內、影片則為高品質）。

👇👇👇 Google Photos 桌面版備份慳位教學 👇👇👇

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大家需要留意，Google Photos 雖然支援大部份主流相片及影片格式，不過依然有不少 RAW 格式檔案一類未能支援，所以在備份時要留意一下未能成功備份的檔案。大家可以到以下連結下載 Google Photos 桌面版，在 macOS 或者 Windows 電腦上，備份相片。

Google Photos 電腦版本下載

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