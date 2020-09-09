【換iPhone 12前清洗舊機資料教學】iPhone 12盛傳10月中發布，果迷必已磨拳擦掌等入手，並且準備trade in手上舊iPhone。不過，放機前必要備份並清洗舊機所有媒體和個人資料，保障私隱以策安全。如何「清機」先最徹底、最有保障？《香港01》科技頻道教大家以基本的手動做法，或較複雜的DFU模式做法，確保真真正正清機不留底。

其實要清洗舊iPhone上的所有媒體和個人資料，方法有幾種，建議先由最基本亦都是最正統的做法講起。由於Apple服務眾多，有各種各樣的紀錄，例如「健康」服務，容易暗中留下數據，必需確保移除，避免被人竊取。

此外，iCloud和iTunes亦需要登出。不過單單登出iCloud仍不夠，因為「尋找我的 iPhone 」仍會追蹤iPhone，所以也要個別手動停用。當然還有必須刪除全部照片、影片等私密媒體，以免「夜長夢多」。總結上述可能暗藏私隱的5個伏位，以下教你輕鬆清除！

👇👇👇iPhone手動5步設定移除資料教學👇👇👇

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如果擔心以上基本做法不夠徹底，可以選用DFU模式回復iPhone至最初始出廠狀態，來一次「徹底剷機」。DFU全寫為「Development Firmware Upgrade」，主要對象用家為開發者。此模式是讓開發者為iOS做升降級模式，令系統強制升級或降級，但需要依賴iTunes執行回復動作，才能夠開始iOS的重灌。

再簡單解釋一下，DFU通常是在iPhone意外「變磚」時執行的急救模式。變磚情況有：系統升級失敗或死機後停留在白蘋果（Apple標誌）狀態無法進入系統、解鎖密碼輸入太多次造成iPhone停用等等。DFU模式透過強制重設來救回裝置，本身涉及回復iPhone至最基本狀態的「破壞」性質，所有資料不可能留低，對於要trade in舊機的用家而言也就相對安全了：

👇👇👇iPhone經iTunes進入DFU模式移除資料教學👇👇👇

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資料來源：Apple、MRMAD

同場加映：iCloud備份最強教學

【iPhone iOS備份教學】iPhone 12即將推出，想換新機事前準備除了移除所有個人資料和內容「洗機」外，iCloud備份也是最先要做的一環。Apple雲端服務iCloud隨機附送的5GB免費空間可以如何利用？iCloud可以備份什麼？發現「爆廠」可以如何自救？

iPhone與其他Mac產品都共用iCloud作為雲端儲存，亦是主要用作備份的工具。 【網上圖片】

iCloud是什麼？只要是使用 Apple 裝置：iPhone、 iPad 或 Mac，用家便可透過 Apple 內置雲端儲存服務 iCloud，手機中的通訊錄、行事曆、備忘錄等只要登入Apple ID後便會自動同步，Mac、iPad的操作上更可以 iCloud Drive 同步文件或檔案。（Apple的辦公室軟件 Pages、Numbers 及 Keynote已可自動同步，在iOS 13或以後的iPhone上同步作業）

👇👇👇以iCloud作為備份非常簡單，只要3個步驟便可開啟，iPhone中的哪些功能可以備份？如何在新iPhone上重用舊iPhone設定？如何用盡5GB空間？另綜合用家遇上iCloud 5大問題逐一解拆【點圖放大睇】👇👇👇

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