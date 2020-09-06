【iPhone iOS備份教學】iPhone 12即將推出，想換新機事前準備不能缺少；先以Apple最方便的雲端服務iCloud開始，隨機附送的5GB免費空間可以如何利用？iCloud可以備份什麼？發現「爆廠」可以如何自救？

iPhone與其他Mac產品都共用iCloud作為雲端儲存，亦是主要用作備份的工具。 【網上圖片】

iCloud是什麼？只要是使用 Apple 裝置：iPhone、 iPad 或 Mac，用家便可透過 Apple 內置雲端儲存服務 iCloud，手機中的通訊錄、行事曆、備忘錄等只要登入Apple ID後便會自動同步，Mac、iPad的操作上更可以 iCloud Drive 同步文件或檔案。（Apple的辦公室軟件 Pages、Numbers 及 Keynote已可自動同步，在iOS 13或以後的iPhone上同步作業）

👇🏻👇🏻以iCloud作為備份非常簡單，只要3個步驟便可開啟，iPhone中的哪些功能可以備份？如何在新iPhone上重用舊iPhone設定？如何用盡5GB空間？另綜合用家遇上iCloud 5大問題逐一解拆【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

+ 12 + 12 + 12

👇🏻👇🏻 iPhone 12 年內推出，更傳聞一口氣推出4部新機，以下綜合整理12個iPhone 12新傳聞 【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

+ 10 + 10 + 10

有關iPhone 12最新資訊，即睇 👉🏻👉🏻iPhone 12／SE2 購買優惠、最新消息、實機評測、功能資訊合集👈🏻👈🏻

👇🏻👇🏻 同場加映：2020頂級電競耳機推介，7款包括Logitech、Razer，亦有音響界Sennheiser 專業耳機電競款式，附售價及介紹👇🏻👇🏻

+ 2 + 2 + 2

另有8款超平入門如何選擇？ 即刻睇 👉🏻👉🏻平價入門都有7.1！精選7款頂級與8款入門級電競耳機推介👈🏻👈🏻