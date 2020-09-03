iPhone 11成上半年最暢銷手機性價比最關鍵　5G心理作用大於實際

沒有賣不出去的產品，只有賣不出去的價格。這句話用在飽受爭議的蘋果iPhone 11身上同樣適用，Omdia公布智能手機上半年的銷售報吿：iPhone11成上半年最暢銷手機，該機上半年賣出了3700萬部，平均一天的銷量為20萬部，蘋果降價發揮了作用。

儘管今年上半年智能手機市場受到了疫情的衝擊，但是iPhone 11出貨量仍比2019年最暢銷的iPhone XR多出1080萬台。iPhone11成上半年最暢銷手機，成功的關鍵在於較低的起售價格，相比同期的iPhone XR便宜50美元，而且還在硬件層面上進行了十分明顯的升級。

（Omdia圖片）

值得一提的是，蘋果今年上半年推出的新款iPhone SE獲得870萬的銷量，作為市面上為數不多的「小屏旗艦」，這個銷量小編是沒有想到的。或許蘋果以會也會推出這樣的手機，畢竟iPhone SE也會擠佔一些iPhone 11的份額，不過iPhone 11依然成上半年最暢銷手機。

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從價格上來看，4000元出頭的主流iPhone，其實相比之前那些動輒上萬，少說也要七八千的iPhone旗艦已經很親民了，這促成iPhone 11成上半年最暢銷手機。同價位的Android次旗艦雖然配備5G或許配置也更高一些，但是要談到綜合產品力和使用體驗，這個價位的iPhone 11也拿得出手。

如果只是簡單的日常應用，iPhone 11足夠用了，而且iPhone用着足夠舒服，各種細節都做到比較到位，加上iOS的良好體驗，使用層面不會有任何問題。很多人說手機性能已飽和，各種Pro版的iPhone或者Android旗艦，其實從實用角度看有些強大到過剩了，這也讓iPhone11成上半年最暢銷手機。

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儘管目前iPhone 12已經箭在弦上，但是仍然有不少用戶選擇性價比更高的iPhone 11。毫不誇張的說，現在的5G心理作用大於實際。當前5G最典型的應用，其實就是測速然後發朋友。其他時間該怎麼用還怎麼用，iPhone 11也真心夠用了。

iPhone11成上半年最暢銷手機，看來大家都想要的是實惠！

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