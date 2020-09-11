蘋果（Apple）AirPods Pro推出近一年，仍不斷有新用家購買，但無論新舊朋友似乎也不太清楚這個自動降噪無線耳機（ANC TWS）的操作，其實它擁有好多隱藏功能，只要連接上iPhone才能完全發揮，可能有不少用家一直不知道。

AirPods Pro配搭iPhone其實有好多細緻設定，但由於官方沒有一一說明，好多人用了一年也不知道。（資料圖片）

👇👇👇AirPods Pro 配搭 iPhone 八個實用功能教學（點圖看）👇👇👇

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AirPods Pro的ANC降噪功能在經過幾次Firmware更新後顯得有點飄忽，但以配合度來說仍是iPhone聽歌的最佳選擇。不過電量只得4個多小時，相較其他品牌耳機就短了一些，之前有人就推薦一個方法加長其續航力，而所謂秘技竟然就是叫用家戴單邊？到底可行嗎？▼▼▼相關圖輯：檢查AirPods/AirPods Pro韌體Firmware方法▼▼▼

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