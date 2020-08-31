蘋果（Apple）的新產品年年都有大量傳聞，除了iPhone 12外這個2020年最多人關注就是新iPad Air（俗稱：iPad Air 4），早前Twitter上曾有流傳一批聲稱是iPad Air 4官方說明書相片，當中令人疑惑了好久的Touch ID會否出現，而近日外媒再流出幾張新iPad Air的設計圖，有指今次資料可信性極高，立即和大家一起看看有什麼亮點。

繼上次Twitter用戶DuanRui爆出的iPad Air 4「說明書」後，外媒昨日再有一批設計圖流出，而且當中不少資料都和著名「蘋果分析師」郭明錤早前指2020年新iPad Air的情報相同，尤其是10.8吋大小相信是「必定」會推出！

於2020年初有外媒大膽猜測和繪畫的iPad Air 4預想圖片，指新機會是超薄設計，不過現在看來不太可能。（ svetapple.sk）

👇👇👇iPad Air 4的設計詳情，還有推出預計日期，請點下圖觀看。👇👇👇

如果iPad Air 4真的有專用鍵盤對用家來說會方便不少，相信好多人會想入手。（APPLE）

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