2020年蘋果Apple Event秋季發布會將在美國時間9月15日舉行（香港時間9月16日凌晨1時），對於這次有否新iPhone 12公布仍是個謎，但根據大量外媒情報，相信新手機登場機會很大，而且一直所傳的4個型號也幾乎成定案，近日有外媒做了民調，看看大家會因為什麼考慮而購買iPhone 12，結果相當有趣。

外媒「phonearena」邀請了2558人做調查，訪問他們會基於什麼原因而購買iPhone 12，結果顯示在7個理由中以「支援5G網絡」最多人選擇，這也是十分正路，不過有趣在第二多人選擇的答案，相信香港朋友未必會想到，不妨一起看看詳細民調結果。

iPhone 12系列傳足一年，到底會否在今次大會上公布？下星期就有結果。

會否購買iPhone 12？調查反映用家7大考慮因素外還有1個原因…（點圖看結果）👇👇👇

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除了以上報告，調查還問了舊iPhone用家會否想換機，結果肯定地答「會」的人佔41%、「或者會」為25%、「不會」則是34%，似乎對iPhone 12有興趣的人還是較多。另外，最多人想買的型號也是最細最低價的5.4吋版本。

6.1吋的Pro是最少人感興趣，反而5.4吋最多人想買。(phonearena截圖)

資料來原：phonearena

同場加映：Apple Event可能發布一系列新產品流出預先睇

9月15日（香港時間9月16日凌晨1時）的Apple Event 發布會，iPhone 12以外相信還多非常多的新產品公布，估計包括新 iPad Air 4 及 Apple Watch series 6等。下圖文就為各果迷分析估計，究竟會有什麼產品推出👇👇👇👇

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還有更多發布會詳情和iPhone 12售價、功能、機身設計等請看全文：按此