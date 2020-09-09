位於智利北部阿塔卡瑪沙漠的「ALMA望遠鏡陣列」幾年前被評為地表最大天文望遠鏡，一直為人類研究外太空提供好多珍貴資料及圖像。近日透過這個號稱比哈勃望遠鏡精確10倍的儀器，又有一幅精彩宇宙新作公開，就是這張名為「幻想三連星」的圖片。

外國科學雜誌《Science》轉載了歐洲南天文台（ESO）利用ALMA望遠鏡數據造出的「獵戶座GW（GW Orionis）幻想三連星」圖片，看見這幅像天球儀一樣壯麗的星雲圖，好多網民都表示驚訝，大家都好奇到底是怎樣拍到？但原來這張圖並非直接「拍」下來，當然也不是無中生有地虛構，是研究人員經過11年的觀察，再把ESO超大型望遠鏡VLT裝置「SPHERE」及ALMA望遠鏡拍到的圖像數據結合，才能得出這張如此不可思議的圖片，可說是人類天文學的心血結晶。

歐洲南天文台（ESO）利用ALMA望遠鏡數據造出的「獵戶座GW（GW Orionis）幻想三連星」圖片令網民驚訝。(圖片來源：ESO/Exeter/Kraus et al./L. Calçada)

▼▼▼▼點圖看「幻想三連星」解構介紹▼▼▼▼

圖片及資料來源：ESO

同場加映：太陽黑子真面目令人意想不到

「太陽黑子」大家聽得多，可能會以為只是太陽上面的一個小黑點，但到底實際是怎樣？近日德國科學家就以歐洲最大的天文望遠鏡，拍下號稱史上最高清最近距離的太陽黑子圖像，其實正樣子實在令人大開眼界。

👇👇👇點下圖看太陽黑子真面目及更多精彩宇宙照片👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

點擊看全文更多精彩天文現場和宇宙圖片可做WALLPAPER：史上最近距離、最高清太陽照片公開 太陽黑子真面目令人意想不到