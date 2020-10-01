AirPods Pro 13招隱藏秘技　必學連動Apple Watch、免提電話操作

現今的流動裝置透過藍牙連接，操作上已十分方便，好像蘋果（Apple）的iPhone、AirPods Pro和Apple Watch，其實有不少隱藏設定及使用秘技，可以令三者連成一體，當透過耳機連接電話和手錶後，很多功能都會好似《007》一樣只用手錶及聲音已可操作，不必拿出手機左撥右撥，既Cyber又方便，本文就大家13個必學技巧。

蘋果首款自動降噪（ANC）藍牙耳機AirPods Pro推出至今已一年，但仍有好多用家不知道它的實際設定和使用方法，可能因為官方一直沒有詳細的說明，只要學會了這些完美連接iPhone和Apple Watch的操作，你便會發現AirPods Pro比之前好多用幾倍。

AirPods Pro有好多隱藏設定可連動iPhone和Apple Watch，識得用其實好好用。（資料圖片）

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同場加映：AirPods Pro入手前必知12件事

蘋果（Apple）自2019年尾推出AirPods Pro後，對於這件產品，可能不熟耳機行情的朋友仍有好多疑問，以致過了大半年還沒入手，到底降噪是什麼？藍牙耳機的音色如何？現在購買價錢多少？我們整合了一系列的問題，來為大家解答。

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