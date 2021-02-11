撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-02-11 10:03

每次一到出遊時刻，男生最怕的事情之一絕對是女友的一句：「幫我拍照！」。除了一拍就是幾十張起跳之外，最可怕的莫過於手機回到女友手上時審核照片的表情變化，那簡直比宣布得獎名單還要令人緊張。不過拍照這件事情說難也不是，但一些基本技巧還是必須配備的，GQ 這就來簡單為男性們整理出幾項「拍照要領」，下次手機交到你手上，絕對讓女友對你刮目相看！ 文： Bakery Kung, Maggie Chiang（GQ Taiwan）

全身風景照：

1. 角度之重要性

腳貼齊地面

幫女友拍照除了不要捕捉到撇眼瞬間之外，最重要的就是「角度、角度、角度」！抓好角度就能讓女生得到更「瘦」的視覺效果，首先要注意的就是畫面中的雙腳要盡量貼齊地面，一方面會讓整體構圖更加美觀，另一方面也會讓視覺上有被拉長的效果，看起來絕對瘦！

鏡頭平視才自然！

千萬別再有鏡頭拿低一定顯腿長的迷思！手機拿得太低不僅會讓比例失真，也會讓女友的雙下巴跑出來見人。記得下次拍照時男生只需要稍微壓低身高讓鏡頭與被攝者平行，就能夠讓身形比例更自然！

2. 背景大原則：「乾淨」

畫面適當留白

拍照背景只要遵循一個大原則：「乾淨整齊」就是美。背景不要有雜物是基本，拍照時也盡量在人物頭頂上方留白一部分空間，能讓人物呈現的大小最適中，也能達到修飾腿長的效果，把留白控制在畫面的 30~50% 才是最剛好，留白太多、太少反而會弄巧成拙！

善用地形延伸視覺感

角度、背景可以說是拍照基本功，如果再加上「地形優勢」可以再讓腿長變得更纖細。下次拍照可以試著讓女友站在階梯或是坡道上，腳尖微微向下延伸，能自然地拉長視覺效果。

3. 善用「magic hour」

攝影界有一個俗稱的「magic hour」，是指從太陽落下地平線一直到天黑的這段時間，大致會落在 6 點前後，確切時間點會因季節而有所不同。這時的光線既不刺眼，角度上也因為接近地平線，讓光線落在人臉時變得更加柔和，讓你怎麼拍都美。

4. 格線模式輕鬆構圖

如果不會憑空構圖，這裡提供幾個簡單小步驟輕鬆開啟 iPhone 格線模式：設定-相機-啟用「格線」。開啟之後只需要將人物放置在格線交叉處，絕對讓你照片以最佳比例呈現。建議拍照時 iPhone 格線模式可以固定開啟，照片退貨率保證降低（笑）。

格線模式輕鬆構圖（IG@Norbert Kundrak）

5. 鎖定對焦連拍不成問題！

常幫女友拍照的人一定都會知道，女生拍照最愛不斷移動姿勢，再請對方連續按快門，才能捕捉到最自然的樣貌。在一張又一張的姿勢轉換過程中，最困擾的大概就是要一直重新對焦，不說你可能不知道，這時其實只需要長按畫面任何一處，就能轉換至「AE/AF LOCK」模式，能鎖定對焦與曝光，女友怎麼換姿勢都不用怕跑焦！

半身肖像照：

1. 半身角度怎麼抓？

超強瘦大腿術

拍全身照時基本上只要遵循著「瘦」、畫面「乾淨」這兩個大原則就不太會出錯，但相信半身照的眉眉角角對於很多人來說又是另一個世界。除了一樣遵循著「平行」視角之外，半身畫面切在大腿一半處會讓比例看起來最恰當，另外也盡量避免女友雙腳併攏，讓大腿間留點縫隙可以營造瘦大腿效果！

小技巧打造專業大片感！

除了這種日常半身照之外，這邊提供另一種更專業的拍攝角度，能讓女友一秒化身雜誌封面：將手機靠近被攝者，人物填滿手機三分之二畫面，手機微微向上拍攝之外也稍微往臉的方向傾斜，如此一來就能輕鬆營造一種專業大片感，是編輯個人的拍照小撇步！

2. 善用「景深」功能

半身照的背景一樣是以「乾淨」為原則，如果畫面有點雜亂，可以適時地善用景深功能，不僅一秒讓畫面變乾淨，也能讓照片整體變得更有專業感，隨便拍都好看。

3. 光線角度定義臉型！

「magic hour」定律在拍攝半身照時一樣適用，甚至可以說是更適合。半身照因為離被攝者又更近，善用光線不僅可以隱藏臉部缺點，也能將五官優點發揮，原則上就是盡量避免讓光線由上而下照射，有斜角的光線能夠在臉上創造陰影，一方面利用它修飾臉型，另一方面也可以讓五官線條更明顯，視覺上變得更立體。

不過說了這麼多拍照技巧，個人的審美 sense 也是很重要的一項因素。無聊時可以多看看一些幕後拍攝花絮，揣摩攝影師的動作、打光角度，下次拿女友實驗一下，搞不好會意外獲得稱讚！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：不要再只是當「腳架」了！簡單「五招」教你拍出專業大片，再也不怕女友嫌！】