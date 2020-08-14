大家日常在餐廳的傳單、廣告、網上圖片、餐牌都見到好多食物發相，看起來都好似好食到流口水，雖然實際未必好食，但做宣傳嘅嘢就係呃到你去幫襯就當叻。日本有位攝影師最近分享如何把簡單不過的便利店微波爐食品拍攝成豪華豐盛美味料理。

Twitter推主「しおり＠妻を撮る人。ただいま難病療養中」（Twitter@_si_yo_ri_）是位攝影師，把8款從7-11便利店購買的微波爐食品（包括豆腐、炒牛蒡、玉子燒、羊栖菜煮 、豆芽炒蔬菜、鹽燒鯖魚、醃黃蘿蔔及味噌湯）拍得像豪華豐盛好味料理，美輪美奐令人食指大動。

👇👇👇Twitter攝影師化7-11微波爐即食品為高檔菜式👇👇👇

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推主採用最低成本的便利店微波爐加熱食材之外，其他工具都盡慳，從百元店買來的碗碟器皿經細心挑選，再放在NITORI宜得利的平價餐枱上。加上一些簡單攝影小技巧，一套美如高級餐廳餐牌的沙龍相便告完成：

👇👇👇攝食呃Like必學8招技巧：一秒變7-11微波爐食品為超吸引料理👇👇👇

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👇👇👇7-11微波爐食品為高檔料理照片靚靚成品👇👇👇

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資料來源：SoraNews24、Twitter/@_si_yo_ri_、YouTube@聞いて覚えるカメラ塾!

同場加映：iPhone 長截圖教學

iPhone自從iOS13便加入了完整網頁截圖功能。由於只支援Safari瀏覽器，如果想把其他界面Cap全網頁，就要另尋方法。

用電話CAP圖是基本操作，但CAP下整個網頁的長截圖你又懂嗎？（Apple官方圖片）

方法一：Safari長截圖

iOS13的Safari內置網頁長截圖功能，使用起來十分方便，只需要幾個步驟即可！

👇👇👇Safari長截圖教學👇👇👇

想睇埋用其他APP製作長截圖的方？觀看完整全文：蘋果iPhone iOS13長截圖教學 2個方法輕鬆將網頁完整Cap低