【手機拍攝】善用手機特點及APP　拍出媲美專業星空

立秋已過，俗語說立秋過後「朝涼晚凍，中午熱頭烘」，夜晚開始清涼。香港位處北半球，六月至九月晚上的銀河較為明顯，所以這個多月仍然十分適宜星空及星軌拍攝。這次便為各位愛好攝影的讀者，介紹五招手機拍攝星空要注意的事項。

1.遠離光害污染

城市嚴重的光害污染將會影響大家觀看晚上澄明的夜空，所以要拍攝星空照片，首先要遠離市區，離開夜市的光害滋擾。香港是彈丸之地，各地都有高樓大廈，但也有稍為遠離市區，適宜拍攝星空的地點，它們分別是西貢的東壩、浪茄、天文公園、大嶼山的籮箕灣、昂平、鳳凰山、大東山和港島區石澳、鶴咀。

2.使用三腳架

星空拍攝屬於低光拍攝，拍攝系統需要用較長時間去曝光，在手持情況下容易拍出手動模糊不清的照片。使用三腳架有助穩定手機，減少手機拍出模糊相片的狀況。把腳架安放好一個好位置，既拍到星空，又可以適量把附近景物置入畫中構圖。

3.不要開啟閃燈和HDR功能

在漆黑的戶外拍攝，部份智能手機系統會自動開啟閃燈補光，記得要把閃燈關上。首先，你手機那小小的閃燈沒可能為天空補光，而且閃的時候還會影響了相機的曝光設定，讓你拍出漆黑一片的照片。另外，HDR(高動態範圍成像)功能會減慢手機的效能(註)，所以拍攝當下把它關掉以提高手機整體表現。

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4.使用APP協助拍攝

部份智能手機，未能在內置的拍照系統隨意調校拍攝快門速度，這時候便應使用其他手機軟件APP來做到這些設定。

若果是IOS手機，可以用「Slow Shutter Cam」或「 Average Camera Pro」；若果是Android系統，建議選用「 Camera FV-5 Lite」或「Night Camera are great options」。

用手機軟件調校快門速度外，手機的資訊軟件亦有助我們查知香港銀河的位置，以便我們拍攝。尤其是初次觀星的讀者，可以透過這些軟件協助找出拍攝的星雲位置。小編推介的有「Sky Map」和「SkyView® Free」這兩個Android系統的軟件，前者具備時間預測功能，後者能顯示整個銀河位置。最緊要記得出發前，先在能上網或有GPS的地方先行開啟定位，以便沒有網絡連線，都還可以繼續使用。

5.不要胡亂使用數碼變焦

相機變焦技術有分「光學變焦」和「數碼變焦」，「光學變焦」指透過鏡頭玻璃組合的改變，放大或拉闊可拍攝範圍，而大致不影響影像質素。而「數碼變焦」指電子系統放大原本可拍範圍的影像，讓用家可以放大原有影像，但畫質卻會下降(好比一張相片遭到切裁放大)。

智能手機的內置鏡頭一般是用數碼變焦技術，在拍攝星空時你會覺得你肉眼所見星空，會比從手機畫面看到的看上去更大，不期然會使用了「數碼變焦」拉大了畫面，這樣你用手機拍出來的畫面在像素大小和畫質都會下降，得不償失。所以，不要強求放大你的拍攝畫面，用手機原有的可見拍攝範圍拍出最佳畫質便可。

(註)

HDR(高動態範圍成像)，指在電子拍攝中，用來實現比普通拍攝更大曝光動態範圍的一組技術，讓相機拍出更多光暗區域層次，更廣闊的亮度範圍，是經常用於風景拍攝的後製技術。

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