【Photoshop 相機 App／新世紀福音戰士EVA濾鏡】相機 Apps 數量多如牛毛，但其中最多以濾鏡特效為主，變變色調、加一下字幾乎個個 App 都做到，但如果要進一步突出主體，或需要一些更智能的選擇。 Adobe 官方開發的《Photoshop Camera》就承繼了 Photoshop 的精神，以手機隨便就可以為相片加入極盡華麗的特效。近期更追加了《新世紀福音戰士EVA》filter，即教點玩。

《新世紀福音戰士EVA》聯乘filter 使徒來襲維港

配合新電影推出，《新世紀福音戰士EVA》與Photoshop Camera合作推出了1式3款濾鏡，既免費亦支援香港區用戶，維港即變第3新香港市。👇👇

EVA新濾鏡 3種特效 4個貼士👇

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其他Photoshop Camera 改圖華麗效果預覽

在教大家學用《Photoshop Camera》之前，就先與大家分享一下筆者自己用此 App 製作的成品，全部都是單以手機及 App 為工具、配合筆者自己拍攝的手機相片完成，每張花費時間頂多也就數分鐘。👇👇

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學會用 Photoshop Camera 製作合成特效相片

以往要做到跟上面範例類似的效果，需要將相片放入 PC 版本的 Photoshop 進行分層、褪地等多重加工，沒有半個小時應該完成不了，如今用 Photoshop Camera 只是簡單幾步就做到👇👇👇

同場加映：攝影達人教你8個手機人像拍攝技巧

用手機拍攝技巧甚多，對鏡自拍只是其中一項，而想用手機拍出更多層次的人像照，就要睇睇攝影達人親自教路👇👇👇

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