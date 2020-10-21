iPhone 12｜MagSafe能讓充電速度倍增　拆解這塊磁鐵有何特點

MagSafe 復活，是今年 iPhone 發佈會沒多少人能預料到的事。它曾經是蘋果 MacBook 的標籤和符號——那個小巧的磁吸充電口，大概和當年 iPhone 的 Home 鍵一樣，都是簡單、易用的最好印證。

但它脱離主流視野，也有一段時間了。自 2015 年蘋果推出 12 吋版 MacBook，用上 USB-C 接口後，MagSafe 便因功能單一，不可避免地走向淘汰。

如今，這個看上去命名一致的詞，描述的對象已經完全不同。它為 iPhone 12 而來，不僅提升了無線充電體驗，還承載着蘋果對「無線化」的新嘗試。

▼▼▼點擊率先睇點解iPhone 12系列用Magsafe咁重要？▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

01／iPhone 12 無線充電速度翻倍，怎麼實現的？

根據官網數據顯示，使用 MagSafe 磁吸配件，無線充電的功率最高能達到 15W，相比之前 7.5W 的 Qi 無線充電標準，有了翻倍提升。這對於長期受困於「5V/1A」的 iPhone 來說，算是一次難得的升級。

事實上，iPhone 原來支持的 7.5W 無線充電，在傳輸上並不能確保穩定。在環境温度、發熱的影響下，實際充電過程時，iPhone 可能只會在 7.5W 功率階段，維持數分鐘而已。

另一種情況，則是用戶沒有將手機位置對準，又會進一步影響轉化率，那麼最後充到手機裏的，很可能就只剩 4-5W 了。所謂的「無線慢充」，耗時長，很大程度上也是因為充電功率波動太大而導致的。

那麼，MagSafe 又是如何和兼容 Qi 協議的基礎下，實現充電速率翻倍的？我們不妨來看看 iPhone 12 機身內的組件。

從官方分解圖中能看到，這套 MagSafe 組件由很多不同的元件組成，包含了磁力計、屏蔽層、磁環和 NFC 線圈等。

一方面，MagSafe 藉助納米晶面板，來增強發射和接收線圈之間的磁通量，以及電磁感應強度，提高傳輸效率。

另一方面，線圈外圍集成的磁環，還有磁力校準計，則可以讓 iPhone 12 與 MagSafe 配件更精準地匹配，避免因放置位置的不合理，而導致充電效率的降低。

除了和充電相關的元件外，MagSafe 還內置了兩個新的傳感器，分別是單匝線圈 NFC，以及用來感應磁場強度的磁力計。

這兩個元件主要是幫助 iPhone 12 更快識別出配件種類的，有想法的廠商，還可以通過 NFC 的數據傳輸，讓手機與配件實現更多層面的聯動。

iPhone 12 Magsafe（Apple）

蘋果在發佈會上就演示了兩種場景：當你將 iPhone 12 塞入全包裹保護套時，手機能立即做出識別，降低特定區域的屏幕亮度，並在保護套鏤空處顯示時間。

iPhone 12 Magsafe（Apple）

在另一個場景中，用戶換上紅色保護殼，iPhone 還會自動切換到與保護殼顏色一致的壁紙，這很可能就是利用了 NFC 的識別機制。

這種「換殼自動匹配壁紙」的功能，當年堅果手機也嘗試過，只不過它是靠金屬觸點來完成識別。2016 年，Google 也為 Pixel 手機推出了「Live Case」保護殼，則是靠內置的 NFC 晶片，讓手機壁紙自動與手機殼的圖案相匹配。

▼▼▼相關圖輯：LiDAR、MagSafe、mmWave...十個iPhone 12必識關鍵字▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

02／磁吸帶來的易用性

在蘋果官網的 MagSafe 配件頁面，能看到這樣一句宣傳語：

一切，一拍即夾。

可以說，「盲操」的快感，是 MagSafe 設計最吸引人的部分。

我還記得當年在 MacBook 上，使用 MagSafe 接頭的經歷：當充電頭靠近機身側邊電源口時，它就會自動「貼」在上面；而當你拔線走人時，也能毫不費力地，讓接頭自己「脱落」下來。

Macbook Magsafe（Ashley Pomeroy/CC BY-SA 4.0）

甚至於說，你都不用刻意側着頭來對準接口，反而是接頭自己會「牽引」着你的手，貼到電源口上。

如今，在 iPhone 上復活的 MagSafe，其實也是想提供這樣的使用流程。大部分無線充電場景是偏理想化的，哪怕是我們口頭上總說，隨意將手機放置在充電板上，就能撒手不管，自動開啟充電功能。

可現實情況是，當你稍有錯位，手機沒放對位置，那麼它在充電板上是不會有任何反應的，此時我們就只能重新調整手機的擺放角度，進行又一輪「對準」操作。

（Apple）

這也是為什麼，相比臥式充電板，現在很多手機廠商都更願意推出立式無線底座，從而將發射端的線圈維持在固定高度上，省去用戶「找位置」的煩惱。

而 MagSafe 的設計思路，就是「讓線圈自動去尋找位置」，實現線圈之間的校準。這不僅提升了充電轉換率，整個使用體驗也變得更加優雅。

和當年 MacBook 的磁吸充電頭一樣，當 iPhone 12 靠近 MagSafe 充電器後，兩者內部的線圈就會相互吸引，實現對準，全程都不需要人工來干預，這與 Apple Watch 的充電也十分相似。

不同點在於，這次 MagSafe 磁吸充電的對象是手機。靠着它的小體積、自動吸附作用，就算是你想一邊充電一邊玩手機，也完全沒問題，這其實也是傳統無線充電版、無線充電底座難以達成的事。

當然，充電前期的流程簡化了，問題是充完電了呢？我其實很好奇，當 iPhone 12 配合 MagSafe 充電器一起使用，能否在單手拎起手機的同時，也讓後背的充電器因慣性自動脱落，與手機分離？

這和磁力的強度，充電器的重量有關，還需要靠之後測試來驗證。

相關圖輯：iPhone 12 Pro電量縮 不另購MagSafe超蝕底 Apple沒告訴你8件事▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

03／充電之外，MagSafe 還有哪些想象空間

iPhone 12 發佈會後，國外科技媒體 The Verge 撰文感歎：「忘掉 5G 吧，MagSafe 才是你購買 iPhone 12 的理由」。雖然說法有些誇張，但文內提到的觀點我十分認可：

每台手機都可以把鏡頭、性能做得越來越好，5G 也會自然而然地，成為每一台手機的標配。但是，沒有一家手機廠商，能夠提供像 iPhone 12 這樣的配件生態。

MagSafe 是為簡化充電而來的，但磁吸能實現的功能卻遠不止於此。尤其是在 iPhone 上，成熟的周邊配件生態，也為 MagSafe 留下了一個大展身手的空間。

前文提到的保護殼自動換壁紙就是一點，在 MagSafe 的幫助下，用戶還可以靠磁吸作用力，來輔助保護殼的拆裝。還有官方推出的 MagSafe 皮革卡包，也是靠磁吸，直接「貼」在了保護殼上。

在 iPhone 12 發佈會之後，也陸續有配件廠商展示了自己的 MagSafe 配件。首先是和蘋果關係較近的Belkin，它新推出的三合一充電座，以及車載充電頭，均是利用 MagSafe 來為 iPhone 充電。

+ 2 + 2 + 2

從圖中你也能看到，靠着磁吸特性，iPhone 12 是完全懸掛在底座上的。

蘋果自己也展示了一個二合一充電座「MagSafe Duo」，能夠同時為 iPhone 12 和 Apple Watch 充電，還可以對半摺疊，方便攜帶。

另一個例子是 PopSockets，利用磁吸特性，諸如背扣、支架等配件，也能直接與 iPhone 12 貼合，而不再需要靠粘墊或是貼紙來實現。

（Popsockets官網擷圖）

目前來看，任何品牌只要願意，理論上都可以為 iPhone 12 設計一個磁吸的、能自動貼合後蓋的保護套，或是無線充底座。

可對蘋果來說，它是否會像當年施行 MFi 策略一樣，給第三方配件廠商施加一道「開發壁壘」呢？倘若 MagSafe 也涉及到 MFi 認證，那我們很可能會遇到這樣一種情況——某個充電器只是單純支持磁吸而已，但它卻無法像官方一樣，為 iPhone 12 提供 15W 的充電功率。

就目前我們所了解到的消息，蘋果暫未面向第三方，開放 MagSafe 配件製造，意味着用戶暫時只能從蘋果已有的產品中，挑選 MagSafe 配件。

不過在未來，假如某家配件廠商想獲得 MagSafe 的全面支持，做到最好的吸附、充電體驗，預計也很難避開蘋果的認證體系。而 iPhone 12 的銷量表現也將對 MagSafe 未來生態的建立，起到至關重要的作用。

👇👇相關圖輯：iPhone 12 MagSafe 7大配件 期待第三方廠商創意產品👇👇

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇iPhone 12系列9個最值得關注的細節▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：讓 iPhone 12 充電翻倍的MagSafe，只是一塊磁鐵嗎？| 硬哲學】