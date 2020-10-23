日本動漫拍成真人版電影或電視劇是近年的趨勢，不過每次有經典動漫宣布要拍成真人版時，網絡上粉絲們都會一片哀嚎，《棋魂》也不例外。內地將在10月27日，在愛奇藝上播出漫改網劇《棋魂》，近日更釋出宣傳片及劇照，馬上引來大批負面評價。

從預告片中可見，主角進藤光被改名成時光，佐為則變成一塊會說話的白布，粉絲們都大呼「別毀掉神作！」。《棋魂》可算是八、九十後的童年集體回憶，想當年在播出後，身邊也掀起學圍棋的浪潮。因此要想觀眾認同真人版的製作，一定要更好地拿捏原作！

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歷年來內地也有不少將日本動漫翻拍成真人版的作品，不過大多作品都是「眼高手低」，最後出來的效果令人不堪入目。以下盤點5套看完會令人崩潰的動漫改真人版電影，幾乎每套作品都負評如潮，只能說原作是絕對不能被超越的！

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同場加映：iPhone 12 Pro相機評測

不少人都對新iPhone的超廣角鏡頭相當感興趣。外國知名旅行攝影師Austin Mann就率先到加拿大的冰川國家公園，使用Pro版的三鏡頭相機和LiDAR傳感器，實測日間、夜間和下雪的環境下，iPhone 12 Pro的相機性能，想買機的用家值得參考！

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