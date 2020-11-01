玩盡iPhone 12 Pro 獨有LiDAR功能！iPhone 12 Pro新加的LiDAR感應器究竟實際有什麼用？除了玩AR外，還有很多實用玩法，就好像度身高以及一些AR遊戲等。下文就教各位iPhone 12 Pro用家，一些隱藏技巧以及對應LiDAR的必裝好玩好用Apps，玩盡iPhone 12 Pro新功能。

其實早在iPad Pro 2020件版已經加入了LiDAR感應器，它全名為「Light Detection And Ranging」，原理是利用激光束探測目標的位置、速度等的雷達系統，可獲得目標的距離、方位、高度、速度、姿態、甚至形狀等資料。iPhone 12 上的 LiDAR，基本上可實現兩個重要功能，包括測算物體離手機距離，以及記錄投射範圍內事物的深度信息。

與iPad Pro同板的LiDAR感應器，在生活上都有很多實際用途。（Apple）

實際的用途當然是利用LiDAR感測物件的距離或人體身高，不過究竟可以利用iPhone 12 Pro來度高？有什麼隱藏技巧？下圖文為大家詳盡解說！👇👇👇👇

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☝️️☝️️另外還有6款iPhone 12 Pro對應LiDAR感應器的app及遊戲，點按上圖介紹☝️️☝️️☝

同場加映：iPhone 12／12 Pro官方指利用MagSafe作無線充電，比起一般無線充電更快（15W vs 7.5W）。不過充電速度究竟快多少？記者今次就將iPhone 11、12及12 Pro利用Apple原裝20W Type C充電器接上MagSafe充電。

👇👇iPhone 12/12 Pro各項充電測試，MagSafe充電有幾快？以及要用盡MagSafe快速充電，需要使用什麼指定配件才可？👇👇附iPhone 12／12 Pro的續航力實測！👇👇

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同場加映：記者提早將iPhone 12及12 Pro入手，立刻開箱試玩9大新功能／賣點！

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