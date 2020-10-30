Netflix原創迷你劇集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）在爛蕃茄上獲100％好評，網站IMDb上則獲得8.9分佳績，近日成為焦點，隨時成為2020年最佳Netflix原創劇！如果你尚未開始觀看，可以服用下文，煲劇前先熱身，肯定會睇得更過癮！

《后翼棄兵》是一部迷你劇集，一共只有７集。故事背景設定於50年代的美國，講述女天才國際象棋手 Beth Harmon （Anya Taylor-Joy飾）傳奇一生。她自少被送進孤兒院，機緣巧合下學會國際象棋，並發掘出她的天才能力，長大後成為冠軍常客。不過，風光背後，卻是藥物成癮。父權當道的年代，女性是地位低微，女主角要從象棋界這個男性圈子中突圍而出，只能靠自己排除困難。《后翼棄兵》就是一套紀錄著 Beth Harmon 一生高低起跌心理驚慄劇。

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《后翼棄兵》煲完未夠喉？記者另外推介５套高分懸疑驚慄大作，下面有劇情介紹， Bookmark 定慢慢煲啦！

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同場加映：最後召集！20套Netflix電影劇集11月初下架！

相信大家都知道，Netflix定時會將一些作品下架。10月31日或11月初，香港地區也有20套作品落架，當中包括幾套經典作品，例如《天使與魔鬼》和《殺人慾室》。未睇過或想再睇多次的朋友就要把握機會，不要錯過！

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想知其他11月份下架的Netflix人氣作品？請觀看完整文章：Netflix電影劇集20套11月初下架！《天使與魔鬼》10月底最後召集