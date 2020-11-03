WhatsApp是香港人常用的通訊工具之一，每天都需要靠它收發圖片和文件。隨著WhatsApp的容量越來越大，令不少人煩惱著電話的儲存空間不足，裝不下新的相片。最近WhatsApp推出了儲存管理工具，能讓用戶一鍵刪除重複的媒體，節省儲存空間，對WhatsApp容量過大的用家來說非常方面！

以往要刪除從WhatsApp下載的相片或影片，需要一張張刪除，若遇上重複的圖片或需要刪除大量媒體的時候就非常麻煩。不過這個新功能就能讓用戶一次過刪除大量媒體。系統會對用戶作出建議，勾出已被多次轉發、重複的媒體，和檔案體積超過5MB的媒體，讓用戶選取需要刪除甚麼檔案。

👇👇【點圖放大睇】7步教你刪除WhatsApp重複檔案👇👇

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要留意這個做法只會刪除WhatsApp中多媒體庫的項目，若用戶已將多媒體下載到手機上，刪除後該項目依然會保存在電話的多媒體庫中。雖然現時ＷhatsApp聲稱已經開放這個功能給所有用戶使用，不過仍然有用戶暫時未能用到，想用就可能要等多幾日，留意住更新程式。

WhatsApp新推限時訊息 7日自動消失

此外，WhatsApp終於推出限時訊息了！新出的功能可以用在個人對話或者群組對話中使用，用家在開啟新功能後，對話訊息7天後自動消失。新功能已經可以在Apple iOS及Android平台使用，網頁版和桌面版都得。如果你發現自己的WhatsApp未有此項設定，可以先更新程式，以後和朋友傾秘密，就不用再麻煩將訊息一個個刪除了！

👇👇【點圖放大睇】教你6步開啟WhatsApp限時訊息功能👇👇

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「圖片」不會自動刪除

不過這個新功能其實不能完全刪除訊息。在限時對話中所傳送的圖片，一旦自動下載到手機後，就算7日後訊息自動刪除，圖片也不會跟隨消失。因此要留意，如果不想留下相片紀錄，就記得要將自動下載圖片的功能關閉掉！

除了傾密計會用到限時訊息功能外，WhatsApp在職場上亦經常用到。打工仔如何在假期時逃避上司和同事的訊息而不失禮貌？如何隱藏自己的私生活動態？以下必學13招WhatsApp技巧，幫你在職場上順風順水！

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AirPods除了能用來通話和聽歌外，其實配合iPhone還有不同的有趣功能，其中透過AirPods錄音的功能就相當實用。用家只要用AirPods呼叫Siri後便會自動錄音，對想不動聲色地錄下談話內容的人非常有用。附上詳細教學，教你如何設定這項錄音功能！

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