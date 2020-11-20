iPhone 12推出後，不少用家發現新機不少小問題出現，如綠屏、iPhone 12 mini不能解鎖等，雖然官方近日推出了iOS 14.2.1來解決部份問題，但仍有不少網民發現「螢幕偏黃」的問題仍然持續。其實，iPhone螢幕偏黃可以有幾個方法自行解決，毋須要拎去Apple Store維修更換，下文就為各果迷用家列出3招自救。

其實近年iPhone不時都會被網民指螢幕偏黃，就連最新iPhone 12／12 mini／Pro／Pro Max都會出現此情況，甚至在網上討論區稱這種偏黃屏為「尿黃芒」。其實這並不是硬件的問題，只需要在設定上作一些調校便可。其實，偏黃（或稱之為暖色屏）對於用家的眼睛保護更好，長時間使用眼睛會較為舒適。不過如果用家可能較為喜歡「白雪雪」的感覺，只需要跟以下3個方法作設定便可。

部份用家覺得iPhone螢幕偏黃，其實有辦法可以快速解決。（林勇攝）

👇👇3招方法解決iPhone 12或舊iPhone系列螢幕偏黃的問題👇👇

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