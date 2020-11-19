男人真命苦！香港高達迷被掉模型！日本知名演員唐澤壽明被老婆山口智子掉了家中所有遊戲機，興趣與家庭之間平衡從來都難以拿捏！老婆嬲起來，男人的珍藏隨時變垃圾……

師兄弟們的高達模型，都好需要有炎柱保護，一盒都不能掉！（設計圖片）

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男人的興趣vs家中女強人 男人多數被炒Perfect……

（設計圖片）

同場加映：重慶洪災女友划艇破窗拯救男友高達成熱話 18盒獲救模型真身係？

但大家又不要覺得所有老婆都不支持老公的興趣，重慶就有位勇女，在洪災發生時仍划艇破窗拯救男友的高達模型！

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▼天災無情也不及人禍無情 有師兄家中珍藏被蹂躪▼

▼模型也會報恩 大阪地震中知名漫畫家被等身大綾波麗FIGURE救一命？▼

同場加映:【得罪老婆？】萬元高達超時空模型掉垃圾房

有些高達被拯救了，有些卻沒有那麼好運。數月前，fb「元朗天水圍屯門區免費環保樂」有街坊出po表示，有大量全部未砌高達、超時空模型免費放在樓梯口垃圾桶任人攞！

其實真相出人意表！想知請點擊連結：【得罪老婆？】萬元高達超時空模型掉垃圾房．仲提供地點任人拎

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