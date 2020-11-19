【鬼滅之刃劇場版無限列車篇】蔚為社會風潮，日本票房已破230億日圓大關；香港開畫5日亦破1,500萬元。日本氣象專家森田正光近日發表一篇《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》考據文章，他憑片中人物服裝、月亮形狀和位置、大霧的天氣線索，跟歷史紀錄交叉比對，神推斷出故事發生的最接近年份、月份、日期同時間，竟然是剛過去的某日凌晨！

⚠️⚠️⚠️本文涉及嚴重劇透，未入場觀影者宜斟酌閱覽⚠️⚠️⚠️

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資深天氣預報員森田正光，經營氣象預報公司，也有出書。森田看了《無限列車篇》後，認為作者吾峠呼世晴熟悉天文曆法和陰陽五行。他非常在意戲中出現的月亮，不淨止是惡鬼敵人、「十二鬼月」之一「下弦之壹・魘夢」的名號設定，更被電影夜空中的月亮形狀和位置勾起其好奇心。

日本氣象專家森田正光近日發表一篇《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》考據文章，他分析片中人物服裝、月亮形狀和位置、霧氣等天氣資訊，跟歷史紀錄交叉比對，推算出故事發生的最接近年份、月份、日期同時間。（Yahoo.co.jp擷圖）

森田以電影開頭和結尾出現的下弦月，推斷無限列車上發生死鬥時的月齡為何，繼而縮少範圍、由人物衣著和大霧天氣切入，「藤掕瓜，瓜掕藤」考據故事的確切年月日。換言之，某位極具人格魅力重要角色之死忌也公開了，聞者心酸。本文接下來極嚴重劇透，後果不堪設想，未入場觀影的讀者請斟酌閱覽：

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👇👇👇氣象專家森田正光考據大正年間月齡紀錄！點圖放大睇5點線索推斷《無限列車篇》死鬥發生時間👇👇👇

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只能話，專家就係專家，與別不同的專業視角總能在常被忽略的小細節中抽絲剝繭。雖然作者和製作組未必真的如此設定，但森田即使是「腦補」也補得極其嚴謹認真。總之一句：鬼殺隊「炎柱」煉獄杏壽郎是在剛過不到一日的凌晨歸天。有心的朋友就裝注香畀大哥啦。

資料來源：「鬼滅の刃」無限列車編の死闘

同場加映：時代廣場3,000呎扭蛋場

【時代廣場 BANDAI GASHAPON Capsule Lab】《鬼滅之刃》跟《新世紀EVA》旺角開展覽，而人人都愛玩的BANDAI角色扭蛋，亦會由11月21日至2021年1月３日，於銅鑼灣Time Square 開設期間限定3000呎扭蛋限定店，11月尾比卡超／12月高達蛋率先到貨，還有經典款式回顧。

鬼滅/高達/比卡超/小新/款式與日本同步

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以上展示扭蛋只是冰山一角！想了解更多單品，請即瀏覽完整全文：時代廣場開3000呎扭蛋場 鬼滅/高達/比卡超/小新/款式與日本同步