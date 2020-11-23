用開Instagram的朋友一定有發現，最近IG又有大更新！除了增加了IG商店、轉換了界面外，還增加了一個超好用的功能「導覽」（Instagram Guide）。新功能可以讓用家整理舊Post，建立類似Blog的頁面，日後想睇舊Post都變得更容易查看！以下會教大家如果快速上手。

以往在IG出Post只能夠一張張咁Post，無能分類，撞正去旅行Post幾十張相的話，相片只能雜亂無章的與其他照片混在一起。

既然用戶可以將他們的限時動態分類存放，帖子也應該要有這個功能！今次IG推出的新功正正可讓用家建立「導覽」頁面，將你想歸類的帖子放在同一位置中，用戶還能為帖子整合成一個主題，加上不同描述和標題，令原本散亂的帖子成為照片合集！

「導覽」功能分為以「地點」、「商店」和「帖子」作分類。如果是旅行相片，以地點來分類帖子就可以做一個旅遊照片特輯；如果你有經營IG商店，更可透過這個新功能為你的商品做圖片整合和宣傳！對於想將帖子歸納存放、可以輕易取回查看的用家來說，絕對是個福音！

記住想用到新功能，用戶要先更新Instagram到最新版本！

👇👇點圖放大睇點樣用IG新功能整合舊Post👇👇

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Facebook一向都是全球最大型的社交平台之一，不過一直因為審查言論和無故封鎖帳號而為人詬病，有人因此棄用Facebook轉用MeWe。近日香港亦越來越多人開始使用MeWe，究竟MeWe可否取替Facebook？兩者又有甚麼分別？下面將會逐一解釋。

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