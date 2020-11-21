ViuTV選秀節目《全民造星III》最後一輪五十強入圍名單新鮮出爐！唔知你心水的參賽者有否成功入圍呢？部分參賽者原來除了是歌手演員外，也有兼做YouTuber！下面盤點8位人氣參賽者的YouTube頻道，看看觀眾能否透過這些Channel，發掘他們新的一面！

節目中不少參賽者的表演都好「騎呢」，想不到現實中這些參賽者的YouTube頻道一樣奇怪，例如有備受爭議的參賽者在YouTube上試著泳衣show身材，令人看到非常尷尬！不過當然亦有靚女YouTuber做旅遊飲食vlog和翻唱Cover的頻道，想知邊個參賽者原來都係YouTuber就要繼續看下去！

👇👇點圖即睇《全民造星III》8位YouTuber👇👇

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Facebook一向都是全球最大型的社交平台之一，不過一直因為審查言論和無故封鎖帳號而為人詬病，有人因此棄用Facebook轉用MeWe。近日香港亦越來越多人開始使用MeWe，究竟MeWe可否取替Facebook？兩者又有甚麼分別？下面將會逐一解釋。

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