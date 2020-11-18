美國大選爭議持續，YouTube都開始篩選與選舉相關的影片，美國總統特朗普粉絲紛紛從YouTube轉移到Rumble影音平台，以保言論空間。其實YouTube的「黃標」機制一直受到爭議，因此不少港人都對Rumble感到興趣。到底Rumble能否取代YouTube？

美國有傳媒指自美國選舉開始，YouTube都有為大選內容影片進行篩選及審查，導致美國總統特朗普的支持者以及保守派民眾反感，呼籲棄用YouTube，轉向影音平台網站Rumble。

只要用Facebook或者email註冊Rumble就可以。（網站Rumble截圖）

Rumble懶人包

之前YouTube「黃標」審查曾引起香港網民爭議，如今Rumble的自由度高，影片又無需審查，會否吸引到一眾香港網民？如果將Rumble的10個功能特點，去跟YouTube比較一下，到底兩者有何分別，哪個會比較吸引？

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻Rumble V.S. YouTube 10個功能特點👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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Rumble為創作者的收入及其他固定付款方式都相當公開性，難怪Rumble冒起後，流量持續增長。不過YouTube創立了15年，早就融入用家的生活，而且YouTube影片多不勝數，難道網民真的可以一下子棄用？還是Rumble只是曇花一現？

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「安心出行」計劃已有超過6 000個公私營場地率先參與，不過這些場地是不是市民日常生活中，都會去到的地方？《香港01》記者每去到一個地點，都會向該機構職員查詢，確認二維碼的位置及其公司機構有否參與計劃。👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻到底這些QR code是否隨處可見？即睇24個地點測試結果👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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想不到不少的商場及各大連鎖的商店都未有參與，更加想不到的是App內是無法查找自己的行縱紀錄功能，說到底市民真的做到可以完善紀錄自己行縱？過程之中，記者實試過程中，未見有任何市民掃瞄「安心出行」的二維碼。相信推行多一段時間，計劃就會更加成熟，吸引更多市民下載App參與。不過使用「安心出行」App之前，要留意以下6項注意！

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以上只是部分快速刪除照片的方法！想知道尚有哪些神技？請觀看完整全文：安心出行App記者24個地點實試 港鐵的士商場超市戲院有無QRcode?