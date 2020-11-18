Rumble可挑戰YouTube？Rumble有乜睇？8類熱門頻道推薦

美國總統大選結果爭議未有定案，不少人批評社交媒體審查篩選言論，影響到選舉結果，特朗普支持者就呼籲以Rumble取代YouTube。香港也有不少時事KOL因YouTube經常「黃標」，而考慮轉用Rumble。一時間，Rumble成為搜尋熱門關鍵字，究竟這個新一代短片平台有乜嘢睇？

現時Rumble在亞洲地區還未普及，但受到多位YouTuber轉戰Rumble的影響，歐美地區的用戶和影片瀏覽量在近月已經錄得驚人增幅。雖然Rumble不及YouTube有豐富齊全的內容，不過影片種類多元化及較自由，尤其以時事新聞和搞笑動物最多。下面推薦8類影片頻道，剛開始使用Rumble的用戶可以參考一下！

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