隨著第四波疫情爆發，大家的衛生意必定隨之提高！早前英國衞生與清潔服務公司Initial Washroom Hygiene研究發現，手機表面的含菌量足足是廁所板的17倍！手機清潔固然不容忽視，可是有很多注意地方，例如酒精會對手機螢幕造成損害。《香港01》科技玩物記者就去到DONKI、LOG-ON，挑選12件電腦手機的專用清潔工具，為大家推介。

DONKI、LOG-ON最抵買的清潔工具

清潔電腦、手機時，要特別留意每個角落和縫隙。《香港01》科技玩物記者早前於DONKI、LOG-ON，搜集出12件電腦、手機的專用清潔工具，功效強勁而且價格合理，值得推薦！

👇👇12件電腦、手機的專用清潔工具👇👇

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病毒存活能力強

英國衞生與清潔服務公司調查指出，手機表面曝露於細菌和病毒洋溢的環境中，所以會有機會含金黃葡萄球菌、大腸桿菌甚至是沙門氏菌，更何況是新冠病毒？今年10月，澳洲疾病預防中心（Australian Centre for Disease Preparedness）科學家曾經指出，新冠病毒在攝氏20度或室溫環境下，可以在光滑表面的手機螢幕上生存28天！

病毒存活能力這麼強，不想手機成為病毒細菌滋生的溫床，就要時刻清潔消毒囉！日本綜藝節目《教えてもらう前と後》曾經訪問過專門研究呼吸道疾病的醫師專家大谷義夫，他表示清潔手機其實絕不簡單，有5點需要注意！

👇👇手機清潔5大注意👇👇

同場加映：DONKI/LOG-ON 角落生物聲控公仔/Kakao滑鼠 33件辦公室數碼小物推介

《香港01》科技玩物記者日前走勻DONKI和LOG-ON，蒐羅50件數碼可愛小物，有暖手蛋、充電器、滑鼠、香薰機等實用玩意，放係辦公室又得，送禮自用都得！記者覺得最可愛莫過於角落生物的聲控震動公仔，感覺只是望著他都覺得很治癒~ 不知道你會想買哪一樣呢？

👇👇OL必買33件DONKI／LOG-ON可愛數碼小物👇👇

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以上只是部分貨品！想知更多？請觀看完整全文：DONKI/LOG-ON 角落生物聲控公仔/Kakao滑鼠 33件辦公室小物推介

同場加映：DONKI感謝祭｜小資女必買洗面機/除毛機 18件數碼美容好物推介

驚安之殿堂DON DON DONKI早前推出感謝祭並多款產品特價，優惠期直至11月30日，絕對是小資女入貨的好時機！其實DONKI是美容護理儀器天堂，所賣的種類相當廣泛，例如有燙睫毛器、美容儀、洗面機、按摩器等女性產品，除了功能性強，最重要是價錢划算！《香港01》科技玩物記者早前到了銅鑼灣分店，搜羅了以下18件美容護理好物，推介給小資女們！

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