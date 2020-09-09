男女朋友交代行縱十常八九，不過仍然有人拒絕安裝定位追蹤App「Zenly」 、「愛分享iSharing」，感覺毫無隱私。但是都有情侶為了向另一半展示信任，樂意安裝。而森美就是其中一個被太太陳雅嫻長期監控行蹤的人！

46歲森美與圈外太太陳雅嫻結婚多年，期間都身邊都有過狂蜂浪蝶，不過為何他可以保持專一，成為出名的愛妻號？日前，他自爆十多年前，因為一件事，令他決定被太太全天候監控行蹤，更坦言電話及座駕都有定位追蹤！森美：「有定位係好事，老婆個心都定啲。」

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男女朋友最怕是不信任，一旦說穿對方的謊言，應該要安裝或是不安裝？或許有些人會認為情侶之間的信任，如果要靠追蹤App來展示，看似不值，但是安裝了亦不等二人互不信任。其實追蹤定位App的功能有好多，不一定要用來捉姦，有些人會用來指導女友迷路的方向，又或者確定對方的行蹤安全。

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同場加映：Photoshop AI選取功能大提升可一鍵退地

移除路人雜物以外，自然也有完全「退地」的需要。今年6月更新，AI選取人像和頭髮等棘手麻煩的細節位都有大進步，簡單10步已經可以把人物退地，勾勒出絲絲分明的頭髮。

Adobe Photoshop用家經常以「一鍵選取人像」功能來選取圖像主體。近日更新採用Adobe Sensei AI機器學習技術來改善選取效果。當偵測到圖片場景中有人像，軟件便即應用全新之自訂演算法，更精準更乾淨俐落地勾勒人像範圍。

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以上只是頭幾步！想睇埋剩下退地和微調程序，請觀看完整全文：PhotoshopAI選取功能大提升教你一鍵退地10步輕鬆執靚人像髮絲