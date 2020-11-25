驚安之殿堂DON DON DONKI早前推出感謝祭並多款產品特價，優惠期直至11月30日，絕對是小資女入貨的好時機！其實DONKI是美容護理儀器天堂，所賣的種類相當廣泛，例如有燙睫毛器、美容儀、洗面機、按摩器等女性產品，除了功能性強，最重要是價錢划算！《香港01》科技玩物記者早前到了銅鑼灣分店，搜羅了以下18件美容護理好物，推介給小資女們！

DON DON DONKI 感謝祭為期 2020.11. 11 - 11. 30（DON DON DONKI Hong Kong＠Facebook）

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻18件美容護理好物推介，記者最推介是3秒即測肌膚狀態的測試機👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映：DONKI/LOG-ON 角落生物聲控公仔/Kakao滑鼠 33件辦公室小物推介

《香港01》科技玩物記者日前走勻DONKI和LOG-ON，蒐羅50件數碼可愛小物，有暖手蛋、充電器、滑鼠、香薰機等實用玩意，放係辦公室又得，送禮自用都得！記者覺得最可愛莫過於角落生物的聲控震動公仔，感覺只是望著他都覺得很治癒~ 不知道你會想買哪一樣呢？

👇👇OL必買33件DONKI／LOG-ON可愛數碼小物👇👇

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以上只是部分貨品！想知更多？請觀看完整全文：DONKI/LOG-ON 角落生物聲控公仔/Kakao滑鼠 33件辦公室小物推介

同場加映：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開

香港網絡紅人（KOL）既貼地又有高人氣的影響力，自必然吸引廣告商投放資金在他們的Instagram帖文，藉此推廣品牌產品。到底香港一眾IG女神的單個帖文會有多少收入？ 至於姜濤、佘詩曼、李佳芯、張曦雯等香港藝人，他們IG坐擁過數萬位粉絲的追縱，相信藝人們的帖文價值，應該不會比高人氣的Coffee林芊妤、倪晨曦的少吧！

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不少香港藝人的IG擁有過百萬粉絲，相信他們的帖文價值都相對比素人KOL的多。以下有10位近期熱話的香港藝人，不知道他們的帖文最高可以有多少的收入？

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以上只是部分藝人IG POST價值！想知更多？請觀看完整全文：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開