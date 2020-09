藝人文詠珊(Janice Man)和吳啟楠結婚1周年,不過因為Instagram的港式英語留言,再次被網民嘲笑「JM Tone」!除了JM,過去都有5位藝人的英文水平被網民恥笑,其實想學好英文,可以考慮Follow 以下5個IG帳戶,有助提升英文水平,不再 JM Tone!

文詠珊的「JM Tone」特點就是放大R音。(Instagram@janice_man)

日前文詠珊(Janice Man)為慶祝跟吳啟楠結婚1周年,在Instagram分享婚禮上切蛋糕的甜蜜合照,並留言:「That moment in time when two become one. 8 September 2019 Time flies! Can't believe it's been one year already.」引來不少網友討論「JM Tone」的港式英語。

文詠珊2007年在活動時,因為英文水平欠佳,而被主持人問到啞口無言。(Instagram@janice_man)

她的帖文原句是「remembering today last year」,令網民匪夷所思,文詠珊其後修改留言。其實「JM Tone」早就廣為人知,Janice Man婚禮宣讀誓詞時,都將「Cherish」讀成「Church」,而如今又出錯,難怪被網民批評「咁有錢可唔可以出少少錢去學好好啲英文先?」、「你打返中文算啦」。老實說,擅長港式英語的藝人又怎少得以下5位藝人呢?

如果想甩走港式英語,希望學好英文,不妨Follow一些教英文的Instagram帳戶!平日按入IG就可以學習英文生字、發音、文法、非正規英文、成語及諺語等,藉住每天的點撃變成自學的習慣,自自然然就會提升英文底子。

《反黑路人甲》演員張振朗、賴慰玲、蔣家旻與傅嘉莉等人上節目《流行經典50年》表演,不過在台上走音的不只蔣家旻,尚有張振朗!其實想提升自己歌喉,坊間有不少免費的唱K App能夠在家唱歌練習!中港台日韓的K歌App,值得K迷必備!想唱最新K pop?最齊日本J pop等你唱!

