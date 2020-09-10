藝人文詠珊（Janice Man）和吳啟楠結婚1周年，不過因為Instagram的港式英語留言，再次被網民嘲笑「JM Tone」！除了JM，過去都有5位藝人的英文水平被網民恥笑，其實想學好英文，可以考慮Follow 以下5個IG帳戶，有助提升英文水平，不再 JM Tone！

文詠珊的「JM Tone」特點就是放大R音。(Instagram@janice_man)

日前文詠珊（Janice Man）為慶祝跟吳啟楠結婚1周年，在Instagram分享婚禮上切蛋糕的甜蜜合照，並留言：「That moment in time when two become one. 8 September 2019 Time flies! Can't believe it's been one year already.」引來不少網友討論「JM Tone」的港式英語。

文詠珊2007年在活動時，因為英文水平欠佳，而被主持人問到啞口無言。（Instagram@janice_man）

她的帖文原句是「remembering today last year」，令網民匪夷所思，文詠珊其後修改留言。其實「JM Tone」早就廣為人知，Janice Man婚禮宣讀誓詞時，都將「Cherish」讀成「Church」，而如今又出錯，難怪被網民批評「咁有錢可唔可以出少少錢去學好好啲英文先？」、「你打返中文算啦」。老實說，擅長港式英語的藝人又怎少得以下5位藝人呢？

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如果想甩走港式英語，希望學好英文，不妨Follow一些教英文的Instagram帳戶！平日按入IG就可以學習英文生字、發音、文法、非正規英文、成語及諺語等，藉住每天的點撃變成自學的習慣，自自然然就會提升英文底子。

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