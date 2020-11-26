iPhone 12八達通轉移教學　Apple Store新加增值、舊機轉移服務

實用教學
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換了新iPhone 12，用盡不同方法都未能將原先iPhone內的八達通轉移至新機？其實要將舊機的八達通過新機，需要某一些步驟才可以。下文就為大家解說如何將八達通轉移，幾個步驟就可以完成。如果真的覺得太麻煩，亦可以前往Apple Store搵人幫手。

最近Apple Store新加了八達通舊機轉移服務，店員可協助新iPhone用家將新的八達通加到iPhone或Apple Watch，或從舊機轉移現有的八達通到新機。其實，自己轉移八達通或其他不同電子支付錢包都不是太困難，即刻睇步驟。

如果自己不懂得將八達通過新機，可以前往Apple Store搵店員協助。

👇👇即睇八達通轉移新iPhone教學👇👇

想睇其他電子錢包轉移方法，詳細睇 👉iPhone 12換機轉移資料3大方法　八達通/PayMe/WhatsApp輕鬆過機

同場加映：換新iPhone舊機過資料去新機，以往都只是用iTunes或iCloud，雖然這兩個方法各有優點，記者還是建議另一個近年新加的「機過機資料直接轉移」方法。

👇👇即睇三大iPhone資料轉移方法，以及「資料直接轉移」步驟👇👇

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👇👇WhatsApp、Line、Telegram、Signal等通訊App轉移實測👇👇

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