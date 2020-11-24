小米POCO M3發布上手試　千元價位買到6000mAh大電大芒、用足5日

小米出產的手機向來以「性價比」見稱，近年推出的子品牌 POCO 在這方面更是青出於藍，繼早前在香港市場賣到斷市的 POCO X3 之後，在今日（11 月 24 日）在 POCO 品牌旗下又新增一部平價新手機 POCO M3，最大魅力莫過於以千元價位買得冠絕全球的大容量電池。

POCO 獨立成軍、POCO M3 成低價系列「代表作」

趁著發表 POCO M3 的機會，POCO 方面在同一時間宣布「獨立」，未來 POCO 將作為獨立品牌營運，成為第二個在小米系統中自立的品牌（而第一個則是 Redmi），只不過要與「娘家」脫離關係，相信還需要不少時間與功夫，POCO M3 可謂他們踏出的第一步。

作為 POCO 獨立後的首作，POCO M3 在設計上特地加大了品牌的字體並放在當眼之處，為的是讓 Fans 們拿出手機時更感驕傲（蔡浩騰 攝）

POCO M3 開箱上手試、6000mAh 大電竟保留不俗手感

在 POCO M3 發表前一段時間，香港01科技玩物的編輯就有機會預先得到一部作開箱速試，認真講這部機作為入門定位的出品，賣點自然不多，最多人留意的相信是其內置的 6000mAh 大容量電池，在官方的資料中提到如果只是輕度用量，是可以用到差不多 5 天時間的。

可惜今次的試玩時間有限，並未能真正體驗 POCO M3 的續航力有多強勁，上手後第一時間感受到的，卻是其不俗的手感👇👇👇

POCO M3 雖然內置 6000mAh 電池，但重量則只有 198g，加上仿皮紋處理的塑膠機背，整機感覺相當輕巧，而且不易滑手，手感不俗（蔡浩騰 攝）

👇👇👇按圖放大看 POCO M3 詳細試玩後感及實機圖輯👇👇👇

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POCO M3 實機拍攝

POCO M3 採用三鏡頭配置，其實當中也就只有兩個可以用於拍攝，剩下的一個則是用於測距之用。

以一部千元價位的入門級手機而言，對於 POCO M3 的拍攝質素著實沒有太大期望，幸而 4800 萬像素鏡頭的輸出平穩，至於 200 萬像素的微距鏡嘛…還是玩味比較重，稍為惡劣一點的光線環境已經令相片質素直線下降👇👇👇

POCO M3 售價及上市資料

雖然香港市場暫時未能跟隨國外在 11 月 27 日上市，但可以確定的是小米、POCO 方面已經決定了會在 12 月下旬至 2021 年的 1 月期間在香港推出市場。

而在香港版的 POCO M3 售價方面，我們亦可以參考國外售價👇👇👇

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POCO M3 最大賣點在於大電又平價，但定位仍然極盡入門，如果論平衡度而言，小米稍早前在香港推出的小米 10T Lite 雖然價錢較貴一點，但就勝在有 5G 又有更佳配置作更廣泛的用途，如果不想等 POCO M3 的話，10T Lite 也值得考慮一下👇👇👇

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