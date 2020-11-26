iPhone 12 Pro Max 和 mini 發售時，這兩款產品引起了大眾超高關注。不過由於 iPhone 12 Pro Max 6.7 吋屏幕加直角邊框設計，不少人選擇時遇到困難，買吧，對部分人來講確實不好單手握持，買 6.1 吋的 iPhone 12 吧，大屏體驗沒有 6.7 吋那麼好。

於是，一個讓不少人躍躍欲試的解決方案出現了 —— 買一部 iPhone 12 mini ，搭配着 10.9 吋的 iPad Air 4 使用，這樣「大小」可以兼顧。我就這樣做了，體驗可以用痛並快樂着來形容。

▼▼▼點擊率先睇iPhone 12 mini & iPad Air 4配搭使用實際體驗▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

01/ iPhone 12 Pro Max ≈ 12 mini + iPad Air ？

對我來講，如果同時使用多個設備，iPhone 至少要 128GB 起步才夠用，64GB 的 iPad 也暫時夠用，於是我選擇的是 iPhone 12 mini（128GB / 6499元） + iPad Air（64GB / 4799元）+ Apple Pencil（二代 / 999元），總價是 12297 元。

如果單獨使用一台設備，iPhone 12 Pro Max 必須要 256GB 才能滿足我的需求，價格為 10199 元。

兩個方案相比，差額是 2098 元，不過一想到 1 變 3（比一部iPhone 12 Pro Max多出了一整台設備和一枝 999 元的Apple Pencil），這 2098 元還是挺值得的……好吧，我承認我在自我心理安慰。

👇相關圖輯：即睇iPhone 12 mini開箱細節，以及評測5大賣點以及1個遺憾缺點！👇

+ 25 + 25 + 25

02/ iPhone 12 mini 實際體驗怎麼樣？

想買 iPhone 12 mini 的用戶可能有三個心理難關過不去：5.4 吋的屏幕夠用嗎，2227mAh 電池夠用嗎，直角邊框硌手嗎？

（1）5.4 吋的屏幕夠用嗎？

如果按長方形計算且不考慮「瀏海」區域，6.1 吋屏幕的顯示面積為 139.77mm * 64.58mm = 9026.35（mm^2)，5.4 吋屏幕的顯示面積為 124.96mm * 57.67mm = 7206.44（mm^2）。

理論上，iPhone 12 mini 屏幕面積是 iPhone 11/12/Pro 的 79% 左右。

實際體驗中，iPhone 12 mini 的內容顯示也是 iPhone 11 的 80% 左右，而遊戲界面是等比例縮放的，沒有縮小視覺範圍。

（2）2227mAh 電池夠用嗎？

早上 8:15 滿電 100% 出門，打開自動 5G、WiFi 和藍牙，匹配了 Apple Watch 和 AirPods Pro，中途按照日常使用習慣，不充電，晚上 8:30 的時候，iPhone 12 mini 剩餘電量為 13%。

我的公司和家裏隨時都可以充電，外出習慣性帶充電寶，這個續航時間對我來講屬於「可以接受但希望更好」的範圍。手機中重度使用者，或者長期需要出差的人要做好心理準備，iPhone 12 mini 的續航和「持久」這個詞沒有一點兒關係。

（3）直角邊框硌手嗎？

硌手，尤其是對於習慣了圓角弧度邊框的人來說。即使是 iPhone 12 mini 這麼小的機身，握在手裏也有非常明顯的稜角感，不過遠遠算不上難受。

為了緩解握持感受問題，我搭配了蘋果官方的皮革磁吸手機殼，手感確實提升不少，有種回到 iPhone 5 時代的感覺。

👇👇相關圖輯：即睇iPhone 12 Pro Max／12 Pro／12／12 mini四款機身細節對比👇👇

+ 22 + 22 + 22

03/ iPhone 12 拍照錄像怎麼樣？

一句話總結，和 iPhone 12 配置一樣，水準一樣，成效質量一樣，這裏不再展開細說，大家可以看看樣張。

04/ 12 mini 和 iPad Air 4 搭配着用，是一種怎樣的體驗？

實施這個方案前，我做了一些使用場景的細分，讓 iPhone 12 mini 和 iPad Air 4 承擔不同的需求。

（愛范兒授權使用）

體驗下來，這套搭配方法優缺點都很明顯，我們先來說說優點：

（1）手機的便利性得到充分發揮

打電話、發微信、拍照錄影和掃碼付款這幾個動作變得更方便了，從口袋裏掏出 iPhone 12 mini 單手操作沒有壓力，手機放回口袋裏也「輕若無物」。

👇👇相關圖輯：iPad Air 4 實測6個賣點，Touch ID的回歸更是令人驚喜👇👇

+ 25 + 25 + 25

（2）短視頻互動和「重遊戲」體驗再上一個台階

看抖音或者 B 站的時候我用 iPhone 12 mini，「想刷就刷」，在評論區和人互撕或者發彈幕非常方便，一隻手解決，「懟人」效率直線上升。

玩王者榮耀或者吃雞之類的「20 分鐘輕遊戲」，掏出手機隨時可以匹配。而看長視頻，比如追劇或者看電影，哪怕 iPhone 12 Pro Max 屏幕材質更好，分辨率更細膩，也在 iPad Air 4 的 10.9 吋屏幕前敗下陣來。

玩仙劍奇俠傳或者夢幻西遊這樣的「1 小時起步重遊戲」，用 iPad Air 4 體驗更好，更有沉浸感。

（3）iPad 可以用來無紙化學習、輕辦公和照片視頻編輯，這個是 iPhone 12 Pro Max 做不到的，也是多一台 iPad Air 4 最大的優勢

用 iPad Air 4 分屏背單詞，記筆記，用 MarginNote 讀書等等，可以極大提升學習效率。偶爾臨時處理一下微信公眾號後台，用 iPad Air 4 就可以了。

我喜歡回看相片，拿着 iPad Air 4 來看照片和視頻，有一種往事歷歷在目的感覺，很有代入感，還可以用相冊編輯器微調，修圖和簡單的視頻剪輯體驗哪怕 6.7 吋的屏幕也無法提供。

相關圖輯：5類用家最應該購買iPad Air 4？點下圖放大解說👇👇👇👇

05/ 再來說說說缺點

（1）從此以後，隨時背包

大部分時間我都需要揹着一個包，用來存放 iPad Air 4。比如出門前，我要多一個思考過程：今天需要帶 iPad Air 4 嗎？

如果把 iPad Air 4 揹出去了，又沒用到，就覺得很「虧」。

（2）iPhone 12 mini 刷短視頻，體驗沒有 6 吋以上機型好

如果用 iPad Air 4 來刷，又特別「壓手」，刷不了一會就想放下。這個時候就會無比想念 6.1 吋的屏幕。

（3）iPhone 的遊戲體驗下降

雖說大部分遊戲都做了適配，等比例縮小了各種視覺元素，但這對遊戲操控的精細度要求更高了，手指會遮擋更多屏幕面積。

動作幅度一大，手指就遮住了更多螢幕（愛范兒授權使用）

（4）用不了雙卡

iPhone 12 mini 是單卡設計，這意味着雙卡用戶還得再帶一部手機，不過這應該不影響蘋果安卓雙機黨用戶。

相關圖輯：iPhone 12系列女生應該怎樣選？3個理由建議入手iPhone 12 Mini▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

06/ 12 mini + iPad Air ？慎重考慮

幾天體驗下來，我覺得這個搭配方案更適合以下幾種用戶：

1.追求極致小體積手機的用戶，能接納產品的客觀缺點 2.不怎麼在手機上影音娛樂的用戶 3.隨時能給手機充電的用戶 4.同時有 iPhone + iPad 需求，又預算有限的用戶 5.iOS Android雙系統用戶

對於有大量影音娛樂需求的 iPhone 用戶來說，iPhone 12/Pro/Pro Max 才是更適合的選擇。

「大小搭配」真香定律只適合真正符合自己需求的用戶，做出決定前，一定要先考慮好哦。

相關文章：iPhone 12真係咁正？點擊即睇四個不值得買理由再決定

+ 9 + 9 + 9

【本文獲「愛範兒」授權轉載，原文：同樣 10000 元，有人買 iPhone 12 Pro Max，我卻選 iPhone 12 mini + iPad Air 4】