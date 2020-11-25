【《安心出行》以 App 抗疫？】政府為了應付新冠肺炎的新一輪感染風險，在日前宣布推出《安心出行》手機 App，又強制食肆及部份表列處所，需強制申請並貼出相關的 QR Code。 新措施旋即成為網民話題，其中有人呼籲網民到不同政見的食肆瘋狂「打卡」，製造虛假紀錄，有專家就批評政府這種做法不全面。

方保僑：《安心出行》QR碼方法做得「未夠盡」

雖然政府方面強調《安心出行》市民屬自願參與，但特首林鄭月娥日前回應提問時有暗示過日後或會強制求市民在出入處所時使用《安心出行》App 掃碼，變相實行「港版健康碼」、沒有 App 就不能自由出入。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，在訪問中點評《安心出行》至少有 3 處技術上的漏洞（資料圖片）

有關 App 及相關措施在網上引起不同迴響，除了最多人留意的私隱事宜，其技術成效亦是討論重點。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《香港01》科技玩物記者查詢時指，太陰謀論的話題暫且不提，但《安心出行》技術上的確存在不少漏洞👇👇👇點擊圖片放大看：

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App 要求權限過多、網民憂引發私隱危機

除了效用成疑，更多人在社交媒體上討論的，依然是《安心出行》App 搜集的資料可能過多、並且提出各種「陰謀論」，質疑這些資料一旦交予政府是否安全。

方保僑笑稱，《安心出行》在功能上有需要獲得絕大部份的權限，一些常用 Apps 甚至取得更多（如 Whatsapp），政府方面亦講過資料只會保存 31 日，籲各位有擔憂的話，可以委託網絡保安專家代為測試《安心出行》App、觀察資料流向，看 App 會否如坊間所指般「偷取」機內資料。

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