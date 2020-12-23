台灣早前拘捕一名香港男子涉在網上販賣名人私密照片，竟意外發現劉俊謙疑似是其中一位受害者，有傳內容涉及不雅照片。近年越來越多人經常不慎流出個人照片，大家要好好保管自己的照片，慎防被人盜用！

電影《幻愛》男主角劉俊謙被爆疑似有他的不雅照片在網上瘋傳，劉俊謙則表示從來無拍過不雅照片。在這個智能手機年代，打卡、自拍，已經與日常生活密不可分，不少照片或者你沒打算分享出去，但卻可能百密一疏。

被捕男子的雲端資料中疑似有劉俊謙份。（網上圖片）

不少人都拍過私密照或者有些尷尬照片，不想讓別人看到，因此安裝隱藏照片功能APP尤為重要，以下介紹4款iOS嘅隱藏照片APP，除了照片和圖片，更可以隱藏文件、檔案與APP，適合情侶或閨密使用，既可隱藏私密照片，也可以用作保持一點私隱！

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數到女生的煩惱，又點會少得一個月一次的「大姨媽」到。每個月總有幾日唔舒服又唔方便，去旅行浸溫泉做運動都唔使玩，做咩都無心情。最慘係未嚟又擔心，早到又煩惱，每個月都要怨一句「點解我要做女人？」。

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