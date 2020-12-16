香港愛情故事｜聖誕節情侶訂房必讀！4個訂房App推薦及使用教學

無綫電視TVB劇集《香港愛情故事》熱播，劇中羅天宇、龔嘉欣爆房場面搞笑又貼地！聖誕節想二人世界，酒店時租房隨時一房難求，想浪漫談心食餐晚飯都不容易。以下4個訂房App可以幫到你，假期前盡快預訂房間！

TVB劇集《香港愛情故事》中，羅天宇與龔嘉欣寧願付更高的價錢開房，都不想排隊。（《香港愛情故事》劇照）

情侶爆房最怕的是要在賓館的門口，排排坐等開房，「你眼望我眼」超級尷尬！其實及早預約，不就好了嗎？以下所推薦的4個訂房App各有特色，當中有不少酒店優惠折扣，而且可以時租酒店房間，最重要尚有聖誕節的房間可以預訂囉！

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同場加映：鄭伊健打機激嬲蒙嘉慧｜偷買PS5/嫌另一半廢 13件情侶打機共鳴事

娛樂圈有不少明星都熱愛打機，經常都在社交平台上分享打機趣事。近日蒙嘉慧就在Facebook上發文，抱怨老公鄭伊健錯手將她心愛的武器賣走，搞到蒙嘉慧嬲到想打鄭伊健發洩！其實情侶打機周不時會鬥氣甚至鬧交，不過這些情趣小事都係增進感情的一部份，下面一些情侶打機共鳴你又懂多少？

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雖然有時同對方打機會打到好激氣，但係一齊打機又好Sweet，可以增進感情又增加共同話題。以下13個男朋友打機時一定發生過的事，相信唔少情侶都會有共鳴，你又有無試過？

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想知道情侶共嗚？請觀看完整文章：鄭伊健打機激嬲蒙嘉慧｜偷買PS5/嫌另一半廢 13件情侶打機共鳴事