一到聖誕節又是女生們爭妍鬥麗的時候。身為女生，手機內總有幾個修圖App旁身吧！近日，Snow、Ulike、美圖秀秀、B612、美顏相機、黃油相機，這6個免費美圖App各自都推出了聖誕Filter，小編會快評一下這6個App，到底當中用哪個Filter可以秒變冬日仙女？又有哪個美圖App擁有最多聖誕款式，最適合美女們自拍「呃Like」？

臨近年尾，女生們開始重新整理手機內的App。縱使看過多少推介美圖App的文章，可是哪一個才是自己的菜，還是見人見智，要比較一下吧！Snow、Ulike、美圖秀秀、B612、美顏相機、黃油相機都是女生最常用的美圖App，今年他們爭相推出聖誕濾鏡，到底哪個Filter最合你心意？

👇🏻👇🏻6個美圖App比拼，哪個聖誕Filter最多最高質？【點撃看】👇🏻👇🏻

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同場加映：iPhone iOS轉主題迎聖誕！推薦3個App一鍵秒轉換圖示icon即睇教學

臨近聖誕，不少女生們都開始切換iPhone的主題並更換 iOS 桌面圖示（App icon）。不過要將App icon一個個的替換，相當浪費時間囉！今次推介的3個Apps有多款主題的iPhone 圖示包，有齊WhatsApp、YouTube、Netflix、Skype等常用的Apps Icon，一應俱全！最重要「絕對唔係得個樣」，直接點撃Icon就會打開App。比起以往用捷徑來轉Icon的方法，方便百倍！

以下3個App都有多款iPhone 圖示主題，例如：聖誕、海綿寶寶、飛天小女警、史迪仔、文青款式等。簡簡單單就能夠一鍵下載海量圖示，快速切換成可愛的App icon！不過大家要先在App內下載圖示的「iOS 描述檔」喔！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻必備3個APP 一鍵下載圖示icon👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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套用iPhone 圖示的方法簡單，大家可以跟隨以下步驟去安裝「iOS 描述檔」，就可以一次過套用擁有不一樣的Apps Icon！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻3個描述檔應用👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

以上只是部分圖示icon！想知道尚有哪些神技？請觀看完整全文：iPhone iOS轉主題迎聖誕！推薦3個App一鍵秒轉換圖示icon即睇教學