相信大家也試過在IG上看到一些有趣可愛，想收藏的照片、影片，不過現時IG並沒有提供直接下載相片/影片的功能，因此用戶只能將帖子儲存到書籤中，或只能將帖子轉發到自己的IG Story中。下面介紹「 Repost for Instagram 」這個APP，只需要數秒就搞掂！

現時「 Repost for Instagram 」在APP Store免費下載，而且用法非常簡單。用戶除了能下載照片外，還能下載IGTV的Full HD/4K畫質影片，帖子內文亦能複製，非常方便。此外還有另外4款APP亦是限時免費，當中不乏在APP Store編輯精選的應用程式，看下面立即查看！

👇👇【點圖放大睇】iOS限時免費APP推薦👇👇

+ 12 + 12 + 12

按此下載Repost for Instagram

同場加映：Netflix避雷必裝2個Chrome插件睇IMDb評分 附3個實用插件推薦

港人放假在家最喜歡煲劇，如果遇上劇荒，你又點樣係茫茫大海中找好劇出嚟？相信大家一般會在Netflix推薦的劇單上觀看預告片，看到好像不錯的作品後就開始觀看，不過咁做很多時又會在看下去後才發現不喜歡。想在Netflix看劇避免「中伏」，有些小技巧可以學習，下面就介紹兩個睇Netflix必用的評分工具。

👇👇【點圖放大睇】Netflix 2大評分工具，教你避開爛劇👇👇

+ 5 + 5 + 5

想知道睇Netflix有咩Chrome好用的插件一定要下載？請觀看完整文章：Netflix避雷必裝2個Chrome插件睇IMDb評分 附3個實用插件推薦

同場加映：WhatsApp新功能自訂不同聯絡人Wallpaper 附鬼滅/角落生物40幅圖

WhatsApp又有功能更新！今次新功能可能對鍾意將手機畫面整靚靚的你好有用。以往用戶只能設定一張Wallpaper，但更新後WhatsApp可以讓用戶自訂不同聯絡人的背景圖。換言之，以後在不同的對話中，可以看到不同的Wallpaper。

👇【點圖放大睇】WhatsApp點樣自訂聯絡人專屬Wallpaper👇👇

+ 11 + 11 + 11

想下載埋40張角落生物／鬼滅之刃／P助與粉紅兔兔的靚靚WallPaper？請觀看完整文章：WhatsApp新功能自訂不同聯絡人Wallpaper 附鬼滅/角落生物40幅圖