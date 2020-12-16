聖誕節IG出Story必學自製動態圖　附11個關鍵字搜尋氣質聖誕GIF

又到一年一度的聖誕節，雖然今年少了機會出街，不過話曬聖誕節，就算無靚靚燈色影，都要將放上Instagram嘅相裝飾得好好睇睇！要修飾上載到IG Story的相當然要懂得運用生動又吸睛的GIF圖，下面就教大家打咩關鍵字最容易搵到靚圖，同埋點樣自製GIF圖。

今年IG Story新增了不少好用的功能，其中增加了字體、動畫字體、相中相等實用功能，相信唔少人都已經用過。GIF圖亦是很多用家必用的功能，不過IG上的貼圖並不齊全，想擁有自己的貼圖就要動手做。下面就教大家如何用GIF圖網站GIPHY簡單自製動態貼圖，令以後放上IG的GIF都是獨一無二！

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想再將相片美化得更上一層樓，就一定要用有聖誕氣氛的GIF圖點綴。可惜靚嘅GIF圖難搵又零散，不過只要跟著下面推薦的13個關鍵字搜尋GIF圖，就能輕鬆找到美美的氣質聖誕風GIF！

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同場加映：IG Story鬼滅/宮崎駿/日系文青GIF動圖 70個搜尋關鍵字一文收錄

不少女生都會在Instagram的限時動態，加入GIF圖點綴一下，提升質感。可是並非每個關鍵字，都能夠找出合心水的GIF圖！想搜對關鍵字，不妨參考以下70個簡單易記的關鍵字，就可以找出插圖師手繪、動漫（宮崎駿、鬼滅之刃、美少女戰士等）、明星、日系素材的GIF圖。

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