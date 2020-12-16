數到女生的煩惱，又點會少得一個月一次的「大姨媽」到。每個月總有幾日唔舒服又唔方便，去旅行浸溫泉做運動都唔使玩，做咩都無心情。最慘係未嚟又擔心，早到又煩惱，每個月都要怨一句「點解我要做女人？」。

既然注定要做女人，受盡「嚟M」嘅痛苦，不如好好規劃每個月嘅月事時間，等自己無咁煩惱，善用月經APP紀錄每個月經期的日子就最方便！最近iOS更新至14.3，期中健康APP中的經期追蹤都有新增關於懷孕、哺乳和避孕的資訊，令用戶可以更加準確管理月經週期和預測受孕時間。想用的iPhone用家記得先將電話更新至最新iOS 14.3版本！

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iPhone內建的月經追蹤器對蘋果用家來說非常方便，不過Android用家就無機會用到。不想用iPhone原生的追蹤器，下面推薦4個生理期APP，內容豐富，功能有趣！

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《香港01》科技玩物記者試用過後，認為小月曆（女性日記）是4款APP中紀錄情況最為詳細，且介面清晰，又不時會提醒用戶做自我身體檢查。Clue雖然相對簡單，不過勝在有美國的學術期刊推薦，計算日子的方法較可靠。EVE雖然內容是4款中最為有趣，不過有某部分內容需要收費，如不介意付費，相信是很值得用的APP。Flo的介面令用戶容易上手，而且紀錄清晰，同時有睡眠時間紀錄，亦是值得推薦的APP。

同場加映：香港愛情故事｜聖誕節情侶訂房必讀！4個訂房App推薦及使用教學

無綫電視TVB劇集《香港愛情故事》熱播，劇中羅天宇、龔嘉欣爆房場面搞笑又貼地！聖誕節想二人世界，酒店時租房隨時一房難求，想浪漫談心食餐晚飯都不容易。以下4個訂房App可以幫到你，假期前盡快預訂房間！

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