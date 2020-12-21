你有沒有想過可以進入遊戲中的世界，而自己則化身成為遊戲中的主角嗎？任天堂近日就告訴大家這個美夢終於可以成真了！機迷期待已久的大阪環球影城新園區「超級任天堂世界（Super Nintendo World）」已經完成施工，近日官方更釋出一段影片讓觀眾一窺新園區，令人非常期待！

官方近日發布了一段宣傳影片，由「超級瑪利歐之父」宮本茂親自為大家介紹園區的設施、餐廳等有趣的地方。新樂園預計會在2021年2月4日正式開幕，樂園有不少經典場景，例如真人版瑪利歐賽車、碧姬公主城堡、食人花等畀你打卡！既然現時未能去日本旅遊，不如先睇宣傳片望梅止渴！

👇👇【點圖放大睇】大阪USJ任天堂樂園10個玩點，有咩好玩？👇👇

+ 47 + 47 + 47

同場加映：任天堂NSEW店23款精品聖誕減價 兩米背背龍 買主機遊戲送禮物

任天堂 Nintendo Switch NSEW「正規商品販賣店」 尖沙咀 K11 MUSEA 店換上聖誕新打卡拉，是2米長的「背背龍」！另有23款日本版Mario精品做特價、4款NSEW限定《Mario》、《動森》、《皮克敏》、《薩爾達傳說》聖誕貼紙送！

👇👇日本版家居／旅遊用Mario精品，23款商品減價😍😍👇👇

+ 16 + 16 + 16

想知NSEW店仲有咩特價貨品一定要買？請觀看完整文章：任天堂NSEW店23款精品聖誕減價 兩米背背龍 買主機遊戲送禮物