2020年受疫情影響，相信今年唔少人大部分時間都係留係屋企度過，網絡串流平台Netflix就成為大家居家解悶嘅好朋友！近日Netflix公布了2020年香港人氣最高的各類型電影劇集，當中不乏近期爆紅的《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），亦有多套韓劇上榜。今年Netflix有不少好作品，下面一齊嚟回顧！

香港人煲劇睇Netflix原來都幾多元化口味！Netflix表示在過去一年，睇浪漫類、奇幻類同韓劇類嘅觀看時數激增5倍，反映浪漫類韓劇一向都係港人至愛之一！而動漫類嘅瀏覽人數都增加2倍，睇嚟香港人係屋企都真係乜劇都煲！

韓劇《雖然是精神病但沒關係》都有在Netflix播放（來源：tvN）

年尾突然紅起的《后翼棄兵》和《艾蜜莉在巴黎》都在榜上，不過上半年網絡上討論度極高的《養虎為患》（Tiger King）卻竟然無上榜，反而被另一套只係上映咗2個月嘅紀錄片超越！究竟2020年各類最強節目有邊套？即刻睇下面！

👇👇【點圖放大睇】2020年各類最高人氣節目一覽，估唔估到有邊套？👇👇

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同場加映：六龍飛天、藍色情人節要睇就快 Netflix 12月下架8套人氣作品

每逢年尾都會有聖誕長假期，今年受疫情關係影響，相信很多人都會選擇留在家中渡過。唔想假期留喺屋企無所事事，就要留意12月Netflix有咩下架作品！事關12月也有8套人氣作品即將離開Netflix，其中更有女生必看經典青春八婆劇將要消失！一於趁聖誕假期留喺屋企，約埋朋友伴侶一齊煲晒佢啦！

👇👇【點圖放大睇】12月有邊8套Netflix電影電視劇即將下架？👇👇

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