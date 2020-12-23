支付寶Alipay HK QR Code搭港鐵｜除了手機八達通外，手機利用QR Code直接入閘搭港鐵MTR亦不再是夢了！今日（12月23日）港鐵與Alipay HK一同公布，將於2021年1月推出二維碼乘車服務，可以利用手機QR Code一拍入閘出閘。不過細睇細節，竟然有一些「優惠」沒有了？！

港鐵公司及 AlipayHK今日（12月23日）公布了來年2021年1月正式啟動二維碼乘車服務，用家可以利用手機兩款專用apps直接開啟QR Code後，直接一拍入閘及出閘。究竟使用流程如何呢？另外，原來細睇資料，竟然未能獲取「大部份港人」都有申請的「資助」！

全線港鐵站都會增設「紫色」的QR Code入閘機，方便用家手機一拍即入閘。（MTR）

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同場加映：要將舊機的八達通過新機，需要某一些步驟才可以。下文就為大家解說如何將八達通轉移，幾個步驟就可以完成。

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同場加映：繼 Samsung 與及 Apple 之後，華為亦終於在其手機上加入八達通付款功能！華為旗下的 13 部智能手機在更新完成後都可以利用手機直接一「嘟」付款，其中竟然連 2 年前的舊機都加入支援。

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