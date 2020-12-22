撰文：蔡浩騰
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【小米POCO M3香港售價】出自小米的 POCO 品牌於稍早前宣布「獨立」，同時發表了今年的壓軸平價機 POCO M3，由於歐州定價已經十分吸引，令不少 Fans 都期待它在香港推出。
今日（12 月 22 日）香港小米方面就公布了 POCO M3 的香港發售詳情，價錢一如預料十分低廉，港幣＄1000 水平已經有交易。
平價兼大電！POCO M3 六大抵玩位
POCO M3 採用 Qualcomm Snapdragon 662 處理器，在今日的處理效能上算是中至入門級數，但這樣做在壓低成本、造就千元價位之餘，效能較低的處理器也意味著功耗更低，難怪小米官方稱配合 6000mAh 大電，POCO M3 可以運行近 5 天之久。
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小米 POCO M3 香港售價及上市詳情
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POCO M3 最大賣點在於大電又平價，但定位仍然極盡入門，如果論平衡度而言，小米稍早前在香港推出的小米 10T Lite 或同品牌的 X3 會較為理想，其中的 10T Lite 雖然價錢較貴一點，但就勝在有 5G 又有更佳配置作更廣泛的用途👇👇👇
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