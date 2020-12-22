【小米POCO M3香港售價】出自小米的 POCO 品牌於稍早前宣布「獨立」，同時發表了今年的壓軸平價機 POCO M3，由於歐州定價已經十分吸引，令不少 Fans 都期待它在香港推出。

今日（12 月 22 日）香港小米方面就公布了 POCO M3 的香港發售詳情，價錢一如預料十分低廉，港幣＄1000 水平已經有交易。