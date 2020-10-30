小米10T Lite香港上市　$2100有找成最平5G手機　5個位完勝Nokia

【小米 Mi10T Lite 最平價 5G 手機】臨近年尾小米又有新作上市，今次在香港登場的是新小米 Mi 10T 系列的三部新作，分別為 Mi 10T、10T Pro 以及 10T Lite。 要講系列賣點，Mi 10T 及 10T Pro 兩部較高階的旗艦機其實不算太過特別，但最平價的 Mi 10T Lite 就以＄2000 頭價位衝擊市場，成為香港最平價的 5G 手機，相信會成為不少人的換機之選。

小米 10T Lite 五大抵玩賣點完勝大廠？

在過去一年，「最平價 5G 手機」稱號一直由小米 10 Lite 霸佔，想不到最後這個紀錄是由小米自己的新作 Mi 10T Lite 打破（蔡浩騰 攝）

小米 Mi 10T Lite 的售價為＄2099，對比起同定位的 5G 手機機種如 Nokia 稍早前推出的 Nokia 8.3 5G、華為 nova 7 SE 等等都平上一截，而且功能齊全，單是這 5 個賣點已經有一定吸引力👇👇👇

👇👇👇小米 10T Lite 機身睇真啲（按圖放大）👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

順帶一提，小米因為肺炎疫情的關係，特地為 Mi 10T 系列各機出廠時都加入了抗菌物料配件，據說可以殺滅 99.99% 的細菌👇👇👇

防菌保護殼與圖中的 Mi 10 Pro 版本相似，但留意 Mi 10T Lite 附送的保護殼將不會加上大大個「xiaomi」字樣（蔡浩騰 攝）

小米 Mi 10T Lite 6400 萬像素鏡頭試拍

Mi 10T Lite 的主鏡頭選材與 Mi 10T 同樣是 6400 萬像素，此鏡頭 CMOS 已不是第一次被用在小米手機之上，即使在發布會場的昏暗環境中，依然可以保持相當不俗的輸出👇👇👇

小米 Mi 10T 系列售價及發售詳情

除了最平價的 Mi 10T Lite 之外，Mi 10T 及 10T Pro 都會在同期上市，而且性價比都可以與同規格手機一鬥（蔡浩騰 攝）

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