2020 年是 5G 的起步年，整年都不停見各大廠商爭先恐後地推出支援 5G 連線的智能手機，但不見得賣得早的就是最好賣。最新一項市場調查出爐，揭曉了 2020 年佔有市場最大份額的 10 部 5G 手機，結果排在頭位的，居然是 10 月尾才正式發售的 iPhone 12？

2020 最暢銷 5G 手機 Top10、iPhone 12 系列包攬冠亞

市場調查機構 Counterpoint 最近就發表了截至 2020 年 10 月的 5G 手機市場份額報告，在數據中顯示 Apple iPhone 12 及 iPhone 12 Pro 雖然起跑的時點較晚，但卻在短短兩星期的時間內獲得合共 24% 的 5G 手機市場份額，即使是頭 10 位的其他 8 部手機的份額加總也僅能與 Apple 的新出品打成平手。

而較為驚喜的，是榜上除了有 Apple、Samsung 之外，連華為的新機 P40 以及 nova 7 都一同上榜，而且排名還不俗，看來即使沒有完整的 GMS 使用，仍然有一定的客戶群為華為新機買單。

👇👇👇按圖看全球 10 大最暢銷 5G 手機詳細排名及佔比資料👇👇👇

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以上的 5G 手機排名是以「全球」市場來做單位的，故我們可以了解到 Apple iPhone 12 系列的確是另一部全球熱捧的手機；然而如果是香港讀者，這個排名的參考價值就比較低，事關裡面有的機種甚至未能夠在香港買到。

《香港01》科技玩物頻道編輯早前就為大家盤點了 2020 年香港市場 10 部平價手機，當中亦有 5 部支援 5G 連線的推介，想要買機的朋友可以參考一下👇👇👇

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