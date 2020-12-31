不少人在Instagram或者Facebook 發文，都習慣有一些常用的Hashtag相關字詞。如果不想逐個主題標籤輸入，iPhone用家們可以下載App「Darkroom 」將常用的Hashtag設置成iOS捷徑程序，以後只要召喚Siri，就可以輕鬆貼上一連串常用的Hashtag或文字內容！

「Darkroom 」本來是一個修圖App，不過它的實用功能多多，除了可以批量Hashtag，亦能夠批次處理照片，在相片加上浮水印或者壓縮這些JPEG檔！Darkroom App憑著這三大功能，成功在App Store奪得「2015 年最佳應用程式」亦於2020 年獲得 Apple 設計獎殊榮！

👇👇Darkroom App三大功能【點圖放大】👇👇

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同場加映：iPhone原生相機調色無難度！12個女生必學秋冬Filter執出冬日美感

《香港01》科技玩物記者選取12張日常生活照和旅行照，調整每張相片的曝光、飽和度、對比等數值後，各張相片都會帶出不同質感。復古風、奶油風、冷色調最適合用在秋冬天，將濾鏡套在風景照上馬上就能改變相片氣氛。趁著現在開始轉秋，女生們一定要快學調色技巧！

👇👇 點圖看用iPhone原生相機調出12個秋冬Filter 👇👇

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以上各項調整參數可以按相片顏色和情況作出調整。記住如何調整照片數值後，從此不用再用其他App修輯這麼麻煩了！

以上只是部份Filter，想知其他？請觀看完整文章：iPhone原生相機調色無難度！12個女生必學秋冬Filter執出冬日美感