「5、4、3、2、1！Happy New Year！」今年疫情持續限聚令延長，相信不少人會在WhatsApp上傳 Sticker向朋友倒數慶祝。近期不少插畫家推出趣味的貼圖，大家不妨一鍵下載他們最新系列的WhatsApp Sticker，一起踢走2020年，迎接2021年！

👇👇20款新年得意WhatsApp Sticker【點圖放大】👇👇

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下載WhatsApp Sticker有3個方法。

【1】WhatsApp官方下載，不過數量極少而且款式推出速度慢。

【2】經一些貼圖分享的私人群組，將Sticker「新增至我的最愛」儲存及使用，不過這類群組難以尋找！

【3】網站WhatSticker提供多款Sticker，可免費一鍵下載全套Sticker使用。近期新款的Sticker相當搞笑得意，跟朋友倒數2021年一流！

如果想一鍵下載網站WhatSticker的貼圖，要注意iPhone與Android的下載方式不同。

👇👇👇下載方法【點圖放大】👇👇👇

同場加映：10個IG紀錄本土面貌 港鐵奇景/渠王書法/港產片場景 惹港人共鳴

香港生活節奏急促，每日擦肩而過的城市面貌，例如渠王、街上的空椅等看似無關痛癢，卻是香港獨有面貌和文化。有些人為了留住城市面貌，而創立Instagram帳戶，例如重現香港電影場景的「映遊舊戲」，紀錄城市風景的屋頂攝影師「Daniel Lau」，尚有一些是紀錄夕陽行業、地鐵站的奇景等。這10個IG定必令香港人充滿共鳴，一同細味本土情懷。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻10個本土情懷IG，引港人共嗚👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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以上只是部分IG 推介！想知更多？請觀看完整全文：10個IG紀錄本土面貌 港鐵奇景/渠王書法/港產片場景 惹港人共鳴